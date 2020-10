Parsau

Die Pläne zum Ausbau der Kita waren Thema bei der jüngsten Sitzung des Rates. Aber auch wieder einmal der Bau einer Turnhalle für die Grundschule, den die Gemeinde zur Not oder mit ein bisschen Glück auch allein stemmen will. Möglich macht das vielleicht ein Förderprogramm.

Besser gesagt die Erweiterung des Programms des Landes Niedersachsen zur Sanierung und Modernisierung von kommunalen Sportstätten „auch auf Neubauten“, wie Bürgermeisterin Kerstin Keil erfreut mitteilen kann. Bis zu 90 der Prozent der Kosten würden übernommen. „Wir haben diese Chance beim Schopfe gepackt.“ Weil der Fördertopf „sehr kurzfristig“ für Neubauprojekte geöffnet worden sei, habe die Gemeinde „mit vereinten Kräften“ von Landkreis Giforn und Samtgemeinde Brome innerhalb von nur zehn Tag den nötigen und umfangreichen Antrag auf Bezuschussung des Turnhallen-Projekt zusammengestellt.

„Die Samtgemeinde würde sich auch freuen“

Im Rat sei nun der Beschluss gefasst worden, „die Halle zu bauen, wenn wir die Förderung kriegen“. Die erforderliche Ko-Finanzierung könnte die Gemeinde „wuppen“, hat sie sich doch schon bereit erklärt, 500 000 Euro zum Bau dazu zu schießen, wenn die Samtgemeinde sie bauen würde. Wenn die Halle rund zwei Millionen Euro kosten würde, würde demnach sogar eine 75-prozentige Förderung ausreichen. „Es wäre großartig, wenn wir in das Programm reinkommen würden. Für uns wäre das die allerliebste Variante“, so Keil, „und die Samtgemeinde würde sich auch freuen.“

Wermutstropfen: Trotz der kurzffristigen Öffnung des Programms haben sich laut Keil schon „sehr viele Kommunen reingehängt“: 99 an der Zahl. Bereits Ende Oktober soll bekannt gegeben werden, welche Projekte eine Förderung bekommen.

Multifunktionsraum für die Kita

Platzmangel: Die Gemeinde finanziert einen Anbau an den Kindergarten „Fliegenpilz“. Quelle: Alexander Täger Archiv

358 000 Euro will die Gemeinde Parsau nach Angaben von Keil für einen Anbau an die von einem Förderverein betriebenen Kita „Fliegenpilz“ aufbringen, um dem Platzmangel entgegen zu wirken: „Obwohl wir nicht zuständig sind“ – Kita-Betreuung ist Samtgemeindesache. Ein Raum für die Einrichtung einer dritten Gruppe soll es nicht werden, sondern „ein Multifunktionsraum mit Küche, zum Essen und für andere Dinge“. Denn eine weitere, dritte Kita-Gruppe zu verwalten wäre für den Förderverein „eine zu großen Sache, das ehrenamtliche Engagement würde überstrapaziert“, so die Bürgermeisterin.

Die Eigenständigkeit bewahren

Die dritte Gruppe durch die Samtgemeinde finanzieren und betreiben zu lassen, sei für die Gemeinde keine Option, weil man fürchte, dass in der Folge die gesamte Einrichtung an die Samtgemeinde übergehen würde: „Wir wollen hier aber selbstbestimmt weiter machen und die Eigenständigkeit bewahren. Es läuft rund.“ Der Anbau soll in Holzrahmenbauweise –„ökologisch und ökonomisch optimiert“ – erfolgen.

„ Kälberanger III“: Erschließung im November

Noch einmal verzögert habe sich der Beginn der Erschließung des Baugebiets „ Kälberanger III“, weil der Landgraben in der nördlichen Spitze des Gebiets bei den Fischteichen „ertüchtigt“ werden muss. Mittlerweile liefen jedoch die Ausschreibungen für die Arbeiten und die Bürgermeisterin rechnet damit, dass die Erschließung „im November stattfindet“ – und der Kälberanger IV sich planerisch ohne Verzögerungen anschließt.

E-Ladestation mit Parkplätzen am „Kälberanger III“ Am Rand des Baugebiets Kälberanger III soll eine Ladestation für Elektro-Autos entstehen. Und zwar auf dem Gelände des jetzigen Regenrückhaltebeckens am Wendehammer Kornblumenweg, da dieses für das neue Baugebiet zu klein ist und deshalb ohnehin ein größeres errichtet werden müsse, so Bürgermeisterin Kerstin Keil. Weil die betreffende Fläche mit 400 Quadratmetern als Bauplatz zu klein ist, sei man auf die Idee für die Ladestation gekommen: „Für Anwohner und deren Besucher“ – nebst einigen Parkplätzen, die ansonsten in dem Neubaugebiet eher Mangelware sein werden. Die Errichtung der Station mit zwei „Zapfhähnen“ würde gefördert, so Keil. Mit der LSW sei bereits vereinbart, im Zuge der Erschließung des Gebiets die nötigen Leitungen zu verlegen.

