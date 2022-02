Parsau

„Wir haben ziemlich viel vor“, kommentiert Bürgermeisterin Kerstin Keil den Haushalt 2022 der Gemeinde, der jüngst vom Rat verabschiedet wurde. Der Etat weist ein Defizit von 144 000 Euro auf, was jedoch – „dank des guten Kassenstandes“ – ausgeglichen werden kann. Die größten Posten in dem Zahlenwerk gehen auf das Konto der geplanten Turnhalle an der Grundschule.

Neben 500 000 Euro, die bereits seit längerem als Beteiligung der Gemeinde bei dem Bauprojekt veranschlagt wurden, sieht der aktuelle Haushalt dafür Kredite in Höhe von 2,3 Millionen Euro vor. Auch der Kindergarten-Anbau findet sich wieder, 600 000 Euro sind dafür vorgesehen.

Weiteres Vorhaben: Der Kindergarten soll einen Anbau bekommen. Quelle: Alexander Täger Archiv

Neue Beleuchtung für die Hermann-Löns-Straße

Weitere 100 000 Euro sollen in diesem Jahr für eine neue Beleuchtung in der Hermann-Löns-Straße aufgewendet werden. Es sollen nach Angaben der Bürgermeisterin dabei nicht nur die alten Laternen gegen neue ausgetauscht werden, sondern auch die Abstände verringert werden. Auch das Förderprogramm Dorfregion schlägt sich im Haushalt mit 50 000 Euro für Planungskosten nieder. Umgesetzt würden in diesem Jahr noch keine Vorhaben, so Keil.

Zuschüsse in Höhe von 2500 Euro erhalten die Feldmarkinteressenschaften Croya und Parsau-Ahnebeck für die Instandhaltung von Feldwegen. Der Tennisverein erhält eine Heizkostenpauschale von 600 Euro. Die Hebesätze steigen bei der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer von 340 auf 360 sowie bei der Grundsteuer B von 350 auf 380 Punkte. „Wir mussten das machen, weil unsere Sätze unter dem Landesdurchschnitt lagen und die Gemeinde deswegen sonst bei der Umlage draufgezahlt hätte“, so Keil, die gleichzeitig betont, dass die Anhebung so gering wie möglich erfolgt sei.

Grundstücke im Kälberanger IV werden teurer

Erhöht werden laut Beschluss des Rates auch die Quadratmeterpreise der Grundstücke im kommenden Baugebiet Kälberanger IV. Und zwar von 129 auf 138 Euro. Die Gemeinde sei zu diesem Schritt gezwungen gewesen aufgrund der Inflation und Preissteigerungen. Zudem teilt die Bürgermeisterin mit, dass die Vermarktung der insgesamt 17 Bauplätze gerade begonnen habe. Die 77 Namen umfassende Bewerberliste werde postalisch sukzessive abgearbeitet.

Warten auf Baugenehmigungen

Außerdem biete die Gemeinde nicht nur ein weiteres, zwischen Verwaltung und Pfarrhaus gelegenes Baugrundstück zum Kauf an, sondern auch das ehemalige, von der Samtgemeinde zurück erhaltene Feuerwehrhaus inklusive des es umgebenden Grundstücks. Was den Bau des Einkaufsmarktes und der neuen Arztpraxis im Gebiet Parsau-Süd betrifft, so warte der Investor dort ebenso auf die Genehmigung des Bauantrags wie die Gemeinde im Falle des Kindergarten-Anbaus, für den mittlerweile Ausgleichsflächen gefunden worden seien.

Keil teilte ferner mit, dass die Arbeiten am Radweg Rühen-Parsau nach längerer Winterpause wieder aufgenommen worden seien: „Wir hoffen auf eine – so versprochene – Fertigstellung Ende März.“ Die Bürgermeisterin hofft ebenfalls, dass das durch Eltern von Grundschülern verursachte Park-Problem im Rosenweg gelöst werden kann. Anlass dazu gebe ein Elternbrief des Elternrates der Schule: „Das kriegen wir hin“, so Keil.

Von Jörg Rohlfs