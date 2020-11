Parsau: Edda und Bernd Knigge feiern goldene Hochzeit

Parsau

„Auch die erste Jugendliebe kann ein ganzes Leben halten“, sind Edda und Bernd Knigge in großer Einigkeit fest überzeugt. Die beiden haben sich schon in recht jungen Jahren kennen gelernt und blicken jetzt – mit sichtlichem Stolz – auf ihr 50-jähriges Ehejubiläum.

Auch wenn statt geplanter großen Feier ihrer goldenen Hochzeit im Familien- und Freundeskreis nun aufgrund der Beschränkungen in der Corona-Krise nur der kleine Familienkreis bei der Feier dabei sein kann, „werden auch hierbei sicherlich viele Erinnerungen an vergangene Tage wachgerufen“, so die Jubilare, die sich mit einem Schmunzeln im Gesicht noch heute gern an die Anfänge ihres gemeinsamen Lebens erinnern.

Anzeige

Als 15-Jährige traf Edda ihren künftigen Mann zum ersten Mal

„Es war Liebe auf den ersten Blick“, erzählt Edda Knigge, die mit ihren Eltern und ihrem älteren Bruder drei Jahre nach ihrer Geburt ihren Geburtsort Parsau im Jahr 1955 verlassen hat und in Wolfsburg aufgewachsen ist. Die Verbindung zu Parsau ließ sie allerdings nicht abreißen. So kam es letztlich bei einem gemeinsamen Besuch mit ihrem Bruder in Parsau, dass sie damals als 15-jähriges Mädchen zum ersten Mal Bernd Knigge traf.

Der acht Jahre ältere Knigge war ebenfalls in Parsau geborenen und auf dem Hof seiner Eltern aufgewachsen. Bei ihrer ersten Begegnung war der 23-Jährige bereits berufstätig und arbeitete als Malergeselle. „ Bernd saß damals nach einem Fußballspiel mit seinem Mitspielern im Vereinslokal an einem langen Tisch ganz vorn, und ich wusste sofort, das ist mein Traummann“, erzählt die Jubilarin. Als sie vom Besuch in Parsau nach Hause zurückgekehrt war, habe sie ihre Mutter sofort wissen lassen: „Den werde ich mal heiraten!“

Der Autoscooter beim Schützenfest Vorsfelde hat sie zusammengebracht

Doch dann verloren sich die beiden erstmal aus den Augen, ihre Wege trennten sich. Erst zu Ostern 1969 beim Besuch Schützenfest in Vorfelde liefen sie sich rein zufällig wieder über den Weg. Nach einer gemeinsamen Fahrt mit dem Autoscooter und ein paar weiteren Treffen ging es fix: Schon im August 1969 verlobte sich das junge Paar, und im folgenden Jahr – genau an Bernd Knigges 26. Geburtstag am 20. November 1970 – trat das Paar vor den Traualtar.

„Derartige Hochzeitstermine sind in meiner Familie fast eine Tradition, zumal so die Hochzeitstage nicht vergessen werden können“, schmunzelt Bernd Knigge mit Blick auf Edda, die sich ebenso wie ihr Mann wünscht, gesund zu bleiben und noch einige weitere gemeinsame glückliche Jahre erleben zu dürfen. „Und vielleicht noch ein Urenkelkind im Familienkreis begrüßen zu können“, auch wenn sie bisher als Oma und Opa keine Langeweile verspüren. Denn Haus, Hof und Garten sowie die enge familiäre Verbindung zu ihrem Sohn nebst Enkelkind sind für die Jubilare Elixier ihres Lebens, das sie in ihrem gemeinsamen Heimatort Parsau und dessen Natur rundherum im Drömling als zufriedene und heimatverbundene Ruheständler sichtlich genießen.

Lesen Sie auch:

Von Peter Zur