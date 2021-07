Parsau

Gesprächsrunde auf dem Alten Schulhof: Bürgermeisterin Kerstin Keil hatte interessierte Jugendliche zur „Fragestunde“ eingeladen. Anlass dafür war die neueste Folge des Podcasts „Verrückt und introvertiert“ der Jugendförderung mit Luc Grobauer gewesen – der 15-Jährige mag das Dorfleben und will mal Bürgermeister werden.

Er übt in dem Podcast aber auch Kritik an den „für Außenstehenden“ oft nicht nachvollziehbaren Entwicklungen und Entscheidungen, das Dorf betreffend. Keil nahm das in ihrer Funktion als amtierende Bürgermeisterin ernst und vielleicht auch ein bisschen persönlich und anberaumte spontan das Fragestunden-Angebot: „Um transparent zu machen, was wir tun. Und um Jugendliche mehr zu beteiligen.“

Jugendliche in Prozesse einbinden

Es sei wichtig, Jugendliche in politische und gesellschaftliche Prozesse einzubinden, „wenn sie Interesse zeigen. Das ist doch schön“. Bei der Zusammenkunft auf dem Hof – der passenderweise zwischen den Gebäudeteilen der Alten Schule in Parsau liegt, die auf der einen Seite die Gemeindeverwaltung beherbergt und auf den anderen den Jugendtreff – wollte die Bürgermeisterin „alle Fragen beantworten, Meinungen hören und diskutieren“.

„Wir finden es toll, was wir mit unserem Podcast so ins Rollen gebracht haben“, freute sich Marleen Schubert, Mitarbeiterin der Jugendförderung und Podcast-Initiatorin. Denn „Dorfleben mit Luc“, das wie die anderen bisher veröffentlichten Verrückt-und-introvertiert-Folgen auf Spotify zu finden ist, lockte nicht nur die Parsauer Bürgermeisterin aus der Deckung, sondern auch ihren Kollegen aus Tiddische, Wieland Bartels: „Mit dem wird Luc in den Sommerferien einen Tag mitgehen und sich die Arbeit eines Bürgermeisters anschauen.“

Resonanz ist „in Ordnung“

Bei der Fragestunde am Montagabend in Parsau war neben den Betreuern aus dem Jugendtreff, Keil und ihrer Büroleiterin Jutta Rode ein gutes halbes Dutzend Jugendlicher anwesend. Diese Resonanz sei „in Ordnung“, befand Schubert, wenn man bedenke, dass zeitgleich die Jugendfeuerwehr Übungsdienst hätte.

Wie Anregungen direkt in den Rat gelangen

Erklär-Arbeit: Kerstin Keil (rechts) und Jutta Rode. Quelle: Jörg Rohlfs

Und dann erklärte die Bürgermeisterin die Ratsarbeit, berichtete, dass es keine Ausschüsse mehr gibt, wie trotzdem Anregungen von außen „direkt in den Rat gelangen“. Nein, ein dreiwöchiges Praktikum im Gemeindebüro könne Luc nicht absolvieren aus Datenschutzgründen und „weil dieser Verwaltungskram zu langweilig ist“. Keil erläuterte detailliert, wie kompliziert und langwierig kommunale Prozesse sind anhand der Baugebiete Kälberanger, dem Turnhallenbau und der Discounter-Ansiedlung am südlichen Ortsausgang.

Dass Parsau ein Dorf bleiben soll

Will mal Bürgermeister werden: Luc Grobauer. Quelle: Jörg Rohlfs

Keil berichtete von verständlichem Ärger von Betroffenen – „meistens wird auf uns geschimpft“ – und der Machtlosigkeit, die bisweilen auch die Gemeinde treffe. Aber es mache auch Spaß, wenn man etwas bewegen könne. Und es ging ums Gosse fegen, Wählen gehen und sich wählen lassen, Hundekot, Graffiti und Hakenkreuze, dass man sich noch grüßt auf dem Dorf, dass dort Parteiprogramme keine Rolle spielen, dass Parsau ein Dorf bleiben sollte (und nicht immer weiter wachsen), das Für und Wider von E-Ladesäulen in Zeiten von Wall-Boxen und anderes mehr.

Die Bürgermeisterin redete viel, aber die Jugendlichen fragten auch nach. Allen voran der womöglich künftige Bürgermeister. Einer Wiederholung des Events war am Ende keiner grundsätzlich abgeneigt.

