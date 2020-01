Brandschützer blicken auf das Einsatzjahr zurück

Parsau

Hinter den derzeit insgesamt 315 Mitgliedern der Stützpunktwehr Parsau/Ahnebeck liegt unter anderem aufgrund der im April erfolgte Einweihung des neuen Gerätehauses sowie dem Wettbewerb historischer Handdruckspritzen zum des 25-jährigen Bestehen der Altersgruppe im Juli ein ereignisreiches Jahr. Dafür zeigte sich das Einsatzjahr der derzeit 40 aktiven Brandschützer mit Blick auf die Einsatzzahlen als eher ruhig.

Wenige Einsätze, wenig Gefahr

„Niedrige Einsatzzahlen hören sich natürlich immer gut an, da wenige Einsätze auch wenig Gefahren für Menschen und Tieren bedeuten“, so Ortsbrandmeister Sven Patz während der Jahreshauptversammlung mit Blick auf die gerade mal acht Einsätze 2019. Die niedrige Zahl sei aber der Alarm- und Ausrückordnung in der Samtgemeinde Brome geschuldet, wobei Parsau bei größeren Fällen als stille Reserve agieren soll, wie Patz wissen ließ. „Dennoch bedeuten Einsätze verbunden mit den weiteren zahlreichen Stunden für die Aus-und Weiterbildung aber auch weiterhin einen erheblichen Zeitaufwand von Seiten der Aktiven“, so Patz.

Kinderwehr soll gegründet werden

Mit Blick auf eine der bevorstehen Herausforderungen ließ Patz wissen, dass in Kürze neben der Jugendwehr auch eine Kinderfeuerwehr gegründet werden soll. Dafür konnte bereits ein Betreuerteam aus dem Kreis der Aktiven gefunden werden, das spielerisch Kinder zwischen sechs und zehn Jahren an die Feuerwehr heranführen wird“ so Patz.

Abgerundet wurde die Versammlung letztlich mit Wahlen und der Verabschiedung des Pressewart Denis Lemke, der nach 19-jähriger Amtszeit aus den Kommando ebenso ausschied wie die bisherigen stellvertretende Schriftführerin Ines Warnke. Während das Amt des Pressewartes nicht neu besetzt werden konnte, wurde mit Christin Lemke eine neue stellvertretende Schriftführerin gefunden.

Ehrungen und Beförderungen

Im Rahmen der Versammlung folgten letztlich zahlreiche Beförderungen und Ehrungen durch Gemeindebrandmeister Frank Mosel. Beförderungen in den nächst Höheren Dienstgrad: Mathis Höcker und Heiko Kunkel wurden zum Feuerwehrmann ernannt, Marvin Reinke zum Hauptfeuerwehrmann, Patrick Polle zum 1. Hauptfeuerwehrmann, Dominik Lemke zum Löschmeister, Werner Lux zum Oberlöschmeister. Ralf-Bruno Lichtnack, Heinrich Wilhelm Suhl und Friedrich-Wilhelm Klose erhielten das Ehrenzeichen des Landesverbandes für 40 Jahre aktiven Dienst. An Friedhelm Müller, Ulfrid Telips und Bernd Michel wurde das Ehrenzeichen des Landesverbandes für 50 Jahre aktiven Dienst vergeben. Tim Grannas erhielt das Ehrenzeichen des Kreisverbandes in Bronze für besondere Verdienste.

Von Peter Zur