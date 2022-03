Parsau

„Ja, es macht mir Spaß“, sagt Bernd Schlüter. „Ich bin mein eigener Herr, und die Leute sind froh, dass es mich gibt.“ Und das schon seit längerem: Heute vor 25 Jahren öffnete „Bernds Mini-Lädchen“ in Parsau zum ersten Mal. Zu Beginn war’s nur ein Verkaufsanhänger, aus dem heraus Backwaren verkauft wurden.

Der gebürtige Vorsfelder und gelernte Bäcker war arbeitslos geworden. Sein Ex-Chef gab ihm den Tipp mit Parsau, weil „die Parsauer damals unzufrieden waren mit der Bäckereifiliale“ im damals noch existierenden Einkaufsmarkt. Und es funktionierte, bis Ende 1997 stand Schlüters Anhänger vor der alten Molkerei. Es folgte der Umzug in feste Räume im alten Bahnhof, Bergfelder Straße.

20 Quadratmeter, eine Tür und kein Fenster

Nach zweieinhalb Jahren zog das Lädchen an den jetzigen Standort, Hauptstraße 16. „Der Kiosk war wirklich klein. 20 Quadratmeter, eine Tür und kein Fenster“, erinnert sich Schlüter. Das änderte sich 2005 mit einem Anbau. Und vor etwa fünf Jahren hörte der Frisör auf, der eine Tür weiter in Schlüters Haus bis dato ansässig war. Schlüter ging „Risiko“ und erweiterte das Lädchen um die Räumlichkeiten, anstatt sie neu zu verpachten.

Hat Jubiläum: „Bernds Mini-Lädchen“. Quelle: Jörg Rohlfs

Spätestens seitdem ist es „ein moderner Tante-Emma-Laden“, meint sein Betreiber. Mit einem Supermarkt könne er nicht mithalten, aber „anbieten, was der nicht hat“. Zum Beispiel Öffnungszeiten von 5.30 bis 22 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 7.30 Uhr. Oder „Cola aus dem Ausland“ und Eistee von Promis. „Der Renner ist trotzdem die Bunte Tüte“, schmunzelt Schlüter, bei dem man auch „am Sonntagnachmittag eine gekühlte Kiste Bier“ bekommt.

Der Laden ist ein Treffpunkt, man kennt sich

Und auch sonst fast alles – von Wurst und Butter über TK-Produkte, Lotto, Hermes, Zeitschriften und Tabakwaren bis zu Getränken und Geschenkartikeln. Die Backwaren kommen seit 25 Jahren von Twelkemeyer aus Brome. Die Eingangstür in Parsau steht selten lange still. Die etwas höheren Preise in Bernds Mini-Lädchen nehmen die Kunden in Kauf, ersparen sie sich doch Reisen nach Brome oder Rühen. Außerdem ist der Laden ein Treffpunkt, man kennt sich, die meisten Kunden sind Stammkunden.

„Urlaub hat er noch nie gemacht“

Die Drei vom Lädchen: Caro, Gaby (hinten) und Bernd. Quelle: Privat

„Der Laden ist sein Leben. Urlaub hat er noch nie gemacht“, sagt Caro Ullrich (31) über Bernd. Sie ist auch Bäckerin, ein „Morgenmensch“, schmeißt deshalb die Frühschicht im Lädchen, wohnt darüber und möchte es gern übernehmen, „weil es einfach toll ist“, wenn sein Gründer in Rente geht. Ullrichs Söhnchen Finn (3) liebt den Laden auch. Ullrichs Mutter Gaby Schüller-Wahle (55) arbeitet schon seit 2005 dort – und ist die Nachmittagsschicht. Bernd steht immer sonntags hinterm Tresen und wenn seine Mädels Urlaub haben oder krank sind.

Gefeiert wird das Jubiläum am 25. März

Fotowand: „Bernds Minilädchen“ ist Sponsor der Hoitlinger Fußballdamen. Quelle: Jörg Rohlfs

„Das hier ist meine Familie“, sagt der allein stehende Bernd Schlüter und deutet dabei eine raumgreifende Geste an. Mit seinem Lädchen ist er aktuell Sponsor der Damen-Fußballmannschaft im SV Hoitlingen. Und gefeiert wird das Jubiläum mit einer Tombola und am Freitag, 25. März, von 10 bis 18 Uhr zusammen mit der Fleischerei Reinsdorf von gegenüber – die 50-Jähriges hat. Es gibt Kaffee, Kuchen und Bratwurst – auf die nächsten 25 Jahre.