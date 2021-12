Parsau

„Es läuft, es ist sozusagen im Fluss“, erklärt Dietmar Wendel von der UBW Unternehmensberatung aus Münster in Bezug auf die Errichtung eines Einkaufsmarktes und den Bau einer neuen Praxis für den ortsansässigen Arzt. Ob für diesen Zweck „die erste Schippe Sand“ schon 2022 fliegen wird, kann er nicht vorhersagen: „Ich habe keine Kristallkugel.“

Bald sechs Jahre ist es her, dass der ehemalige Supermarkt an der Hauptstraße, der dort ein Vierteljahrhundert existierte und zuletzt von Edeka mit seiner Discount-Kette NP betrieben wurde, seine Tore endgültig schloss. Vor gut drei Jahren keimte in der Gemeinde offiziell erstmals Hoffnung auf, dass ein neuer Markt die Lücke in der Nahversorgung vor Ort wieder schließen könnte, als der Graf von der Schulenburg Interesse bekundete, als Investor zu agieren.

Vorgegebene Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern

Aber daraus wurde nichts. Vielleicht weil für den Markt kein Betreiber gefunden wurde, der die vom Regionalverband vorgegebene Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern akzeptiert hätte, vielleicht weil man nicht schnell genug eine Baugenehmigung bekam. Dann, vor ziemlich genau einem Jahr, wurde bekannt, dass ein neuer Investor gefunden worden sei, der neben einem Gebäude für einen Nahversorger und einer Arztpraxis auch betreutes Wohnen auf der zwei Hektar großen privaten Fläche am südlichen Ortsausgang östlich der Bundesstraße ansiedeln wolle.

Nach Bekunden von Dietmar Wendel geht dieses Mal alles seinen gewünschten Gang. Fachbüros kümmern sich um die Details: Schwerdt aus Braunschweig widmet sich dem B-Plan, die Zacharias-Gruppe aus Sankt Augustin kümmert sich um die Straßenplanung sprich den Anschluss an die Hauptstraße sowie die „Einbettung“ des Radwegs, der gerade von Rühen her gebaut wird, in denselben. „Theoretisch sind alle Vorbereitungen getroffen – oder besser, ich hoffe, dass sie in den letzten Zügen liegen.“

Vertrag mit Discounter-Kette ist geschlossen

Nahversorger: 2016 schloss der NP-Markt in Parsau. Quelle: Jörg Rohlfs Archhiv

Denn im Januar gebe es noch mal „eine Telefonschalte“ mit dem Regionalverband. Spätestens danach würden die nötigen Bauanträge gestellt. Nur wenn die zügig genehmigt werden, könne „zügig mit dem Bauen begonnen werden“. Eine andere Voraussetzung ist bereits erfüllt, der Abschluss eines Vertrages mit der Discounter-Kette, die den Markt nach Fertigstellung betreibt. Welche das ist, will Wendel noch nicht preisgeben, aber es sei „eine namhafte“.

Bäckereifiliale ist nicht genehmigungsfähig

Gebaut wird auch eine „große Praxis“ für den neuen Hausarzt im Ort, Dennis Schön, der aktuell noch gemeinsam mit seiner „Vorgängerin“ Elisabeth Gebhardt in deren Räumlichkeiten in der Schillerstraße seiner Profession nachgeht. Anders als geplant werde es auf dem Areal an der Hauptstraße keine Bäckereifiliale geben. Dies sei vom Großraumverband nicht genehmigt worden, weil zusätzliche Verkaufsfläche entstehen würde – bei 800 Quadratmetern, die der Nahversorger komplett ausschöpft, ist nun mal Schluss.

Betreutes Wohnen könnte „zweiter Schritt“ sein

Die gute Nachricht aber ist, dass stattdessen laut Dietmar Wendel ein Café gebaut wird. Das darf sein, denn dort werden „kein Brot und keine Brötchen verkauft“ – und also gibt’s auch keine Verkaufsfläche hinzu zu rechnen. Was das von der Gemeinde gewünschtes betreute Wohnen samt Tagespflege betrifft, ist indes das letzte Wort noch nicht gesprochen: „Wir gucken, was noch geht. Es könnte ein zweiter Schritt sein.“

Auch anders als noch vor drei Jahren laut angedacht, ist zusätzlich zu den Gewerbebauten, die gut die Hälfte der 20 000 Quadratmeter für sich beanspruchen, derzeit keine Errichtung von Wohnraum vorgesehen.

Von Jörg Rohlfs