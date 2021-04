Ehra

Im Schützenheim in Ehra öffnet am Montag das vierte Corona-Testzentrum im Landkreis Gifhorn. Bürgerinnen und Bürger können sich dort einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Das Zentrum ist zunächst an drei Tagen in der Woche geöffnet.

„Mit dem Testzentrum in Ehra haben wir eine weitere Testmöglichkeit im Nordkreis geschaffen. Die Schnelltests sind ein gutes Mittel, um kurzfristig Sicherheit zu haben“, sagte Landrat Dr. Andreas Ebel am Freitag bei einem Vor-Ort-Termin. Betreiber ist das Corona Schnelltest Zentrum Wolfsburg. In der Woche sollen in Ehra etwa 500 Tests durchgeführt werden, am Samstag bis zu 1 000.

Termine können telefonisch oder über das Internet vereinbart werden

Das Testzentrum ist vorerst montags und mittwochs von 15 bis 18 Uhr und samstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Termine können und sollten ab sofort unter Tel. (0 53 61) 37 67 718 oder im Internet unter www.schnelltest-gifhorn.de vereinbart werden. Zum Test ist ein gültiger Ausweis mitzubringen. Testen lassen können sich alle Bürgerinnen und Bürger ohne Symptome. Das Ergebnis liegt bereits nach einigen Minuten vor. Sollte es positiv ausfallen, muss sich der oder die Getestete sofort in häusliche Quarantäne begeben und den Hausarzt kontaktieren.

Das Ergebnis des positiven Schnelltests wird an das Gesundheitsamt weiter gegeben und so lange aufbewahrt, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. Dieser kann direkt im Anschluss im Testzentrum vorgenommen werden und wird in einem externen Labor ausgewertet. Am schnellsten erhalten die Getesteten ihr Ergebnis, wenn sie die PassGo-App nutzen.

Das Testzentrum ist nicht nur für Einwohner aus Ehra-Lessien geöffnet

Bromes Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann freute sich: „Mit dem Schützenheim in Ehra haben wir einen zentralen Ort gefunden, der für die Bürgerinnen und Bürger gut erreichbar ist.“ Ehra-Lessiens Bürgermeister Jörg Böse dankte dem Schützenverein, dass er sein Heim für zunächst drei Monate zur Verfügung stellt. „Das ist eine tolle Sache. Ich freue mich, dass die Menschen nun direkt vor Ort die Möglichkeit erhalten, sich testen zu lassen.“ Das Testzentrum ist aber nicht nur für Einwohner aus Ehra-Lessien geöffnet.

Weitere Testzentren gibt es im Kreis Gifhorn derzeit im Mehrgenerationenhaus und im Ratsweinkeller in Gifhorn sowie im Helios-Klinikum in Wittingen. Zudem bieten 49 Hausarztpraxen und acht Apotheken kostenlose Schnelltests an. Laut Landrat Dr. Andreas Ebel sind weitere Testzentren geplant. Unter anderem soll es in Gifhorn zwei Drive-Inns und ein Testzentrum in den Räumen der KVHS in der Freiherr-vom-Stein-Straße geben. Anbieter wird dort der DRK-Kreisverband sein. In Westerbeck und Meinersen sind ebenfalls durch das DRK Testzentren geplant. In Meine wird durch die Medical Trade BS ein Testzentrum errichtet werden, in Wesendorf durch die Dachstiftung Diakonie, und auch für Isenbüttel, Hankensbüttel und das Boldecker Land laufen Gespräche.

Von Christian Albroscheit