Rühen

Das Auto erscheint zu groß für die engen Straßen und Gassen der Region. Doch die Größe und Form zieht die Blicke der Passanten auf sich, weckt Aufmerksamkeit und Erinnerung an eine vergangene Autogeneration. Der Riese auf Rädern – ein Ford LTD – besteht aus Chrom und dickem Blech. Da ist Benzingeruch in der Luft und der Klang eines großen Motors mit acht Zylindern. Das Kürzel steht für Luxury Trim Decor, wobei Ford die wirkliche Bedeutung dieser drei Buchstaben nie definiert oder aufgelöst hat.

Marco Karau lenkt den großen Ford LTD mit entspannter Zielsicherheit durch das Dorf. Der US Car-Fan kommt ursprünglich aus Hannover und hatte dort in der Enge der Großstadt bereits einen Ami besessen. Das war ein 1971er Ford Mustang Mach 1, und mit ihm ist Marco Anfang der 1980er Jahre sogar in die DDR gefahren. Große Autos sind kein Problem für ihn. Als er einen Berufswechsel anstrebte, ist der gelernte Anlageninstallateur Ende der 1990er Jahre in den Raum Gifhorn gekommen. Hier fand er neben einem neuen Job als Pädagoge auch seine Frau, die Musiklehrerin Gudrun. Für den leidenschaftlichen Musiker ein großes Glück.

Eine Sitzbank wie ein Sofa: Der Ford LTD hebt sich von heutigen Fahrzeugen ab. Quelle: Tobias Tantius

Der Mustang ist inzwischen lange verkauft, doch die Leidenschaft für alte Autos lodert noch in ihm. Zwar stand der weiße 5er BMW seines Vaters noch in der Scheune, aber Marco wollte ihn nicht – er wollte wieder einen Ami haben. Auch einen weißen, und wenn möglich einen mit langer Motorhaube. Und: „Es sollte kein Auto für nur ein paar Jahre sein. Die US Car-Szene hat mich immer begleitet. Ich wäre auch gern eine Harley gefahren, aber das wäre in dieser schnelllebigen Welt kein gemeinsames Eintauchen in längst vergessene Zeiten gewesen“, sagt er. Also machte er sich vor einigen Jahren auf die Suche. Marco Karau schmunzelt und erzählt, dass er auch von der passenden Garage mit authentischer Dekoration geträumt habe.

Zusammen mit Gudrun besuchte er 2016 die Street Mag Show, ein großen US Car-Treffen in Hannover, und dort entdeckte er eine lange, weiße Front, die ihn magisch anzog. Nicht nur, dass ihm der 76er Ford LTD sofort gefiel, er stand auch noch zum Verkauf. „Ich bin den ganzen Tag um den Wagen geschlichen, habe viele Fotos geschossen, während sich meine Frau die anderen Autos angesehen hat.“ Einen Tag später haben sie den Verkäufer aufgesucht. Auch Gudrun lernte den Wagen lieben und gab ihm sogar einen Namen. „Ich nenne ihn Henry, wie Henry Ford, der Gründer der Marke. Ein cooler Name.“

Kleine Reparaturen am Ford LTD entspannen

In Deutschland war 1976 mit dem Granada das obere Ende der Ford-Modelreihe erreicht. Kein Vergleich zum großen LTD, der hier im letzten Jahrgang mit der Brougham-Ausstattung sehr bequem ist und mit dem braunen Vinyl-Dach edel wirkt. Mit seiner Größe und Farbe wirkt er wie ein weißer, kantiger Felsen im grauen, glatten Einheitsbrei der modernen Karossen. Aber es kommt bei seinen Besitzern nicht auf die automobile Größe an. Es geht um das Echte, das Unperfekte. Und beide wissen, dass ein Fahrzeug aus dieser Zeit Hingabe und Aufmerksamkeit verlangt. Gudrun war das von Anfang an klar. „Du musst dich aber auch um das Auto kümmern, sagte ich zu Marco.“ Das macht er auch – sehr gerne sogar. Regemäßige Wartungen, kleine Reparaturen, all das entspannt ihn.

Marco Karau und sein Ford führen eine Zweierbeziehung

„Alles, was der Wagen im Vergleich zu den neuen Autos nicht hat, bereichert mich. Da ist noch Handarbeit gefragt, mit der Technik muss man zusammenarbeiten. Fühlen, mitdenken. Abgesehen davon liebe ich die sofaartige Sitzbank und die unbändige Kraft des 6,6-Liter-Motors.“ Marco Karau fährt nicht nur mit Henry, er interagiert mit ihm. Eine Zweierbeziehung. Gudrun fährt natürlich mit. „Wir fahren oft auch mal so durch die Gegend ohne wirkliches Ziel. Dabei genießen wir es, den Wagen bewusst wahrzunehmen, ganz ohne Hektik“, sagt sie.

Ford LTD Rühen Marco Karau Quelle: Tobias Tantius

Es ist für die beiden nicht nur eine Beförderung wie in neuen Autos, sondern sie spüren, wie sich alles entschleunigt. So entfliehen sie auch der Gegenwart mit ihren pandemiebedingten Einschränkungen. Zusammen mit der richtigen Musik von früher sind sie wieder in der Zeit von damals. Die 1970er, als die Welt noch eine andere gewesen ist, funktionierte auch ganz ohne digitales plink-plink im Auto. „Wir genießen die Atomsphäre der Zeit.“

An einer großen Reise mit Henry nach Skandinavien hindert sie derzeit die Corona-Pandemie. Aber Marco Karau hat die Tour schon geplant, Kontakt mit Clubs aufgenommen und eine Route ausgespäht. Ein weiterer Traum, der dann in Erfüllung geht. Für beide. Zusammen mit Henry. Nach Corona.

Von Tobias Tantius