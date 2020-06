Neue Tempomesstafeln für den Flecken Brome

Brome

In Zicherie hängt bereits eine Tempomesstafel, nun haben die Gruppe SPD/ FDP und die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft im Rat des Flecken Brome die Anschaffung von fünf weiteren Messtafeln beantragt. Wilfried Klopp ( CDU) hatte da seine Bedenken: „Wir können erstmal eine zweite Anlage anschaffen, die dann von Zeit zu Zeit umhängen und nach und nach weitere Anlagen dazu kaufen.“ Immerhin gehe es bei fünf Anlagen gleich um eine Summe von 13 000 Euro. Für die Sicherheit der Kinder sollte das nicht zu viel sein, meinte Jürgen Bammel (FWG): „Im Verhältnis zu anderen Ausgaben sind das doch Peanuts.“

Fabian Fehse, der in Zicherie wohnt, begründete die Sinnhaftigkeit der bislang schon vorhandenen Anlage: „Seit 2018 hängt sie da, es handelt sich um auswertbare Messungen.“ Die hätten gezeigt, dass täglich 2000 Fahrzeuge in Richtung Westen und ebenfalls 2000 in Richtung Osten auf der Böckwitzer Straße unterwegs sind. „Zehn Prozent davon sind Schwerlastverkehr.“ Die Messungen hätten ergeben, dass 50 Prozent der Autofahrer tatsächlich ihr Tempo aufgrund der Anzeige auf der Tafel reduzieren.

Anzeige

„An der Straße wohnen sowohl viele Kinder als auch ältere Menschen, und wir haben diverse Grundstückseinfahrten“, erklärte Fehse. Auch der Spielplatz mit dem neuen Spielgerät liegt an der Böckwitzer Straße. Deshalb müsse die Anlage dort hängen bleiben, „und für die Gegenrichtung, also Fahrtrichtung Osten, brauchen wir eine zweite.“ Darüber hinaus halten die Antragsteller zwei Messtafeln für Brome sinnvoll, „und auch in Altendorf und Benitz wird zu schnell gefahren“. Das sei eine kurzfristige und kostengünstige Art, die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Fehse kümmert sich um Auswertung

„Dann wäre doch aber eine grundsätzliche Verkehrsberuhigung sinnvoller“, schlug Astrid Leibach (Grüne) vor, Horst Landgraf ( FDP) wünschte sich als Ergänzung einen Blitzer. Bürgermeister Gerhard Borchert hatte Bedenken: „Eine solche Messtafel beeindruckt nur Leute, die ohnehin vorsichtig fahren.“ Und da die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt des Flecken noch gar nicht abschätzbar seien, sei es ratsam, sparsam mit dem Geld umzugehen. „Wir könnten doch erstmal zwei Messgeräte anschaffen und bei Bedarf später weitere.“ Fehse sagte zu, dass er sich auch bei fünf Geräten um die Auswertung kümmern werde, und bei zwei Nein-Stimmen von Klopp und Borchert befürwortete der Rat die Anschaffung von fünf Tafeln.

Das neue Spielgerät mit Kletterturm und Rutsche, das seit kurzem in Zicherie auf dem Spielplatz steht, kommt gut an – und der Flecken will ein solches Gerät auch für den Spielplatz im Bereich des Ohresees anschaffen. „Das muss die Gemeinde alleine finanzieren“, berichtete Borchert von etwa 5000 Euro. Wie dieser Spielplatz im Detail gestaltet werden soll, wird der Rat noch planen, sprach sich aber einstimmig für den Standort aus.

Mehr Licht für den Radweg

Der Radweg zwischen der Kreuzung von B244 und B248 und den Einkaufsmärkten soll nach einstimmigem Beschluss beleuchtet werden, 1500 Euro betragen die Kosten.

Von Christina Rudert