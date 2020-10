Bei der Ratssitzung gab Tiddisches Bürgermeister Wieland Bartels diverse Termine bekannt – beziehungsweise teilweise auch deren Absage. So wird es wegen Corona keine Seniorenfahrt geben. Ob es für die Weihnachtsfeier eine Alternative gibt, werde noch überlegt. „Ich bin für jede Idee dankbar. Ich fände es schade, sie ersatzlos zu streichen.“ Festhalten will Bartels an dem Gedenken zum Volkstrauertag am 15. November. Und zur Vorbereitung sind sowohl für den 7. als auch für den 14. November – beides Samstage – Putzaktionen geplant. Außerdem wird die Gemeinde am 13. und am 27. November – das sind zwei Freitage – Container für die Laubentsorgung bereit stellen.

Bartels berichtete, dass die Geschwindigkeitsmessanlage seit Anfang Oktober im Rekenweg hänge. „Bislang ergibt die Auswertung, dass 48,5 Prozent der Autofahrer schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer fahren.“ Im Drömlingsweg, wo die Anlage zuvor gehangen hatte, seien es sogar zwei Drittel der Autofahrer gewesen. Ein positives Ergebnis: „Wenn die Autofahrer sehen, dass sie zu schnell fahren, werden die meisten langsamer.“

Auf den Hinweis von Daniel Krause ( SPD), dass die Sauberkeit auf dem Friedhof in Hoitlingen doch stark zu wünschen übrig lasse – er berichtete von Staubstreifen von den Lehnenpolstern auf den dunklen Anzügen der Trauernden und von Spinnweben – reagierte Bartels leicht frustriert: „Wir haben die Samtgemeinde vor eineinhalb Jahren auf den kaputten Zaun hingewiesen. Ob in diesem Jahr noch was passiert, weiß ich nicht.“ Weitere Kommentare wolle er sich lieber verkneifen.