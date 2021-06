Bergfeld/Kunduz

„Die Reise war gut für die Seele“, sagt Sybille Schnehage. Erstmals seit sieben Jahren war die Gründerin des Hilfsvereins Katachel jetzt wieder in Afghanistan. Die Reise war kürzer und geheimer als sonst. Aber nicht, weil die Bergfelderin Angst vor einem Angriff hatte. Ihre größten Sorgen galten Corona und der Hitze.

„Es ist gut, dass ich da gewesen bin. Es gab keine Bedrohung und es gibt keine“, sagt die Bergfelderin nach ihrer Rückkehr aus Kunduz. Fünf Tage dauerte ihre Reise. Es war die erste nach sieben langen Jahren. Die gerichtliche Auseinandersetzung wegen des Sperrvermerks in ihrem Reisepass hat ihr zugesetzt. „Das war alles eine Lüge. Ich war verzweifelt“, sagt Schnehage. Nach jahrelangem Rechtsstreit – angeblich drohte ihr in Afghanistan eine Entführung – hat sie erst Ende April einen neuen Reisepass bekommen. Die jetzige Reise nach Kunduz sei wie eine Rückkehr in die Heimat gewesen, sagt Schnehage, „alle haben sich gefreut“.

Corona ist in Afghanistan allgegenwärtig

Aber es war eine Reise in ein Corona-Hochrisikogebiet. „Ich wollte deshalb kein Aufsehen erregen“, sagt Schnehage. Um Kontakte zu minimieren, hat sie ein Treffen mit dem Gouverneur abgesagt, und die Vereinszentrale in Kunduz nur einmal verlassen: für einen Besuch der 300 Meter entfernten Ölfabrik, die sie nun zum ersten Mal in Betrieb gesehen hat. Dennoch weiß Schnehage, warum Corona in Afghanistan ein so großes Problem ist: kein Abstand, keine Masken. Sie selbst hat auf diese Sicherheitsmaßnahmen nicht verzichtet, aber ohne zweifache Impfung wäre sie nicht geflogen, sagt die Bergfelderin.

Bildergalerie aus Kunduz:

Zur Galerie Erstmals seit vielen Jahren war Sybille Schnehage, Vorsitzende des Hilfsvereins Katachel, wieder in Afghanistan. In Kunduz warteten gleich einige Projekte auf die Bergfelderin.

Obwohl es aus Schnehages Sicht keine konkrete Bedrohung gab, stand die Sicherheit im Vordergrund. Auf dem Flughafen ging es vom Rollfeld direkt ins Auto und auf Schleichwegen direkt zur Vereinszentrale, die nur sieben Minuten entfernt liegt. Diese wurde rund um die Uhr von 30 Männern überwacht. Selbst den Weg zur Ölfabrik legte Schnehage mit Bewachung im Auto zurück. „Ich bin nicht einen Schritt ohne Bewacher gegangen. Aber das war schon immer so“, sagt Schnehage. Auf einen Besuch der vom Verein erbauten Schulen musste sie aber verzichten – wegen Corona sind sie derzeit geschlossen.

Innerhalb weniger Tage kümmerte Sybille Schnehage sich um mehrere Projekte

Einige Katachel-Projekte standen im Mittelpunkt des Afghanistan-Besuchs: zum einen das Näherinnen-Projekt. Hier hat Sybille Schnehage Nähmaschinen an die Absolventinnen des letzten Näh-Kurses überreicht. Zum anderen hatte sie zwei Arzt-Notfallkoffer dabei. Ein Spender aus Deutschland ermöglicht jedes Jahr zwei Stipendien für ein Krankenschwester-Studium. Die Koffer wurden an die aktuellen Absolventinnen überreicht. Und schließlich hat die Katachel-Vorsitzende dem Oberstadtdirektor von Kunduz und dem Minister für Transportwesen einen Lastwagen zur Verfügung gestellt, den der Verein selbst kaum nutzt. „Die Stadt erstickt im Müll. Es ist eine Katastrophe“, sagt Sybille Schnehage. Der Lkw soll nun genutzt werden, um diesen abfahren zu können.

Zu schaffen gemacht hat der Bergfelderin die Hitze. Bis zu 48 Grad Celsius zeigte das Thermometer an. Aus diesem Grund ist sie bislang immer im April/Mai oder September in Afghanistan gewesen. Wegen der Reisepass-Auseinandersetzung war das in diesem Jahr nicht möglich. Wann die nächste Reise stattfinden kann, ist noch offen. „Unheimlich gut, unheimlich effektiv“, fasst die Bergfelderin ihren ersten Kunduz-Besuch nach sieben Jahren zusammen.

Von Christian Albroscheit