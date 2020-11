Ehra-Lessien

Vergangene Woche wurde eine Erzieherin des Kindergarten in Ehra positiv auf das Corona-Virus getestet, Personal und Kinder mussten in Quarantäne. Geschlossen wird die Einrichtung vorerst wohl nicht, weil dies die Corona-Verordnung des Landes so vorsieht.

„Die Einrichtung bleibt erstmal offen. Für eine Schließung gibt es hohe Hürden“, erklärt Sophie Tinscher, die in der Verwaltung der Samtgemeinde Brome zuständig ist für deren Kindertagesstätten. Nach der positiven Testung der Mitarbeiterin sei allen Personen, die mit ihr direkten Kontakt hatten, vom Landkreis Gifhorn häusliche Quarantäne auferlegt worden. Dazu zählten alle übrigen Erzieherinnen der Zwei-Gruppen-Kita sowie ein Großteil der Kinder. Einzuhalten ist die Quarantäne bis zum kommenden Freitag.

Nur noch eine Handvoll Kinder

Nur wer nachweislich keinen direkten Kontakt mit der positiv Getesteten hatte, weil er im Urlaub oder wegen Krankheit abwesend war, kann bleiben. Im Fall von Ehra seien in der Kita nur noch eine Handvoll Kinder sowie eine einzige Mitarbeiter, die bis vergangenen Freitag im Urlaub war: „Unterstützt wird sie im Büro von einer zweiten anwesenden erwachsenen Person“, berichtet Tinscher. Auf Corona getestet wurden die in Quarantäne befindlichen Kinder und Erzieherinnen nicht, „weil sie keine Symptome zeigen“.

Es gebe aber bei allen einen täglichen Anruf vom Gesundheitsamt, bei dem das abgefragt werde: „Bei Anzeichen von Symptomen wird getestet.“ Falle der Test positiv aus, werde gegebenenfalls die Quarantäne verlängert. Die komplette Schließung der Einrichtung sei „fast keine Option“, sagt Tinscher. Die Samtgemeinde könne den Betrieb nur dann untersagen, wenn andere Infektionsschutzmaßnahmen nicht ausreichen. Nach der Quarantäne folge als nächstes Mittel der Wahl „die scharfe Trennung der Kita-Gruppen“. Erst wenn auch das keine Wirkung auf ein aktives Infektionsgeschehen zeitigt, komme eine Schließung in Betracht.

Von Jörg Rohlfs