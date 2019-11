Ein Wiedersehen 50 Jahre nach Schulende

Eischott

Es ist das Jahr 1969: Willy Brandt wird Bundeskanzler, in Woodstock wird Musikgeschichte geschrieben, Neil Armstrong und Buzz Aldrin betreten als erste Menschen den Mond. Im selben Jahr feiert die Klasse 9s der Dörfer-Gemeinschaftsschule Rühen ihren Schul-Abschluss. Nun gab es ein Wiedersehen der Klassenkameraden von einst.

„Alle waren sehr euphorisch“

Im Faitschenkrug in Eischott kamen nämlich kürzlich 22 der Schüler aus der damaligen 9s zu einem Klassentreffen zusammen – stolze 50 Jahre nach ihrem Abschluss. Die Organisatoren Dorothea Piep, Bernd Sprafke und Klaus-Dieter Bringezu freuten sich über die gute Resonanz. Die Vorfreude auf das Wiedersehen sei groß gewesen, und schon vorher seien Bilder von damals in WhatsApp-Gruppe verschickt worden. „Alle waren sehr euphorisch und haben sich wirklich auf das Treffen gefreut“, so Sprafke.

Sogar ein Lehrer dabei

Mit Ulrich Aswald war sogar ein Lehrer von früher unter den Teilnehmern. Die weiteste Anreise der Feiergesellschaft kam aus Graz, aber auch aus Heiligenhafen und Husum waren Schüler von einst bei der Feier in Eischott dabei. Der größte Teil der Klassenkameraden sei aber in der Region geblieben, wie zu hören war.

Beatles , Lords und Co.

Alle konnten sich in gelöster Stimmung zur Musik von den Beatles, Lords und Co., sowie auch deutschen Schlagern, ausgiebig über gestern und heute unterhalten. Eine Fotowand mit alten Bildern sorgte ebenfalls für Gesprächsstoff. Am nächsten Tag war laut Sprafke außerdem noch ein Frühstück geplant, mit dem das Klassentreffen 50 Jahre nach dem Abschluss dann seinen Ausklang finden sollte.

Von Alexander Täger