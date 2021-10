Mumien, Hexen und Skelette bei der Halloween-Party in Bromes Pastor-Bammel-Haus

Brome

Schaurige kleine Gestalten, viele von ihnen schwarz gekleidet und mit geschminkten Gesichtern, bevölkerten am Donnerstag das Pastor-Bammel-Haus. Was war da bloß los? Des Rätsels Lösung: Im Garten der Bromer Flüchtlingsunterkunft in der Schulstraße, die derzeit 60 Asylsuchende beherbergt, wurde eine etwas vorgezogene Halloween-Party gefeiert!

Liebevoll hatten Sozialarbeiterin Grit Dunkel und Hausmeister Jens Schulz für die passende Grusel-Deko mit allerlei Gespenstern, Spinnweben und Skeletten gesorgt. Astrid Leibach aus Benitz übernahm – wie schon beim vorangegangenen Sommerfest – das Schminken der kleinen Partygäste, was auch diesmal wieder großen Anklang fand, und dann konnte es losgehen.

Wohlig-schöne Schauer beim Griff in die Gruselkiste

Die 19 Kinder im Alter von null bis 15 Jahren nahmen an allerlei Spielen teil, wie Monsterkegeln, „Ringwurf auf der Spinne“, Augapfellaufen oder dem „Hexenspiel“. Auch ein beherzter Griff in die Gruselkiste mit fühlbaren Gegenständen, die erraten werden mussten, sorgte für wohlig-schöne Schauer und Vergnügen.

Grusel im Pastor-Bammel-Haus: Astrid Leibach schminkte die Kinder für die vorgezogene Halloween-Party. Quelle: privat

Fürs leibliche Wohl gab’s Stockbrot am offenen Feuer, Knabbereien, Brause, Apfelpunsch und Bratwürstchen. Am Grill stand Heimleiter Ulli Reimer, und der Betreiber der Unterkunft, Frank Schiller (Riesaer Wohnbetriebsprojekte), der die Sause spendiert hatte, war sogar extra aus Sachsen angereist, um mitfeiern zu können. Auch die drei zuständigen Heimbetreuer der Landkreisverwaltung ließen sich gerne eine Bratwurst schmecken.

Schaurig-schön: Der Griff in die Gruselkiste. Quelle: privat

Angst vor Corona musste dabei keiner haben: In der Unterkunft seien so gut wie alle Erwachsenen geimpft, ebenso alle Mitarbeiter – und der Rest sowie die Kinder würden regelmäßig getestet, so der Heimleiter.

Die nächsten Aktionen sind schon in Vorbereitung

„Zum Glück hat das Wetter mitgespielt“, freute sich Reimer, „wir wollten mit unserer kleinen Pastor-Bammel-Haus-Familie unbedingt noch mal draußen feiern, und Grit hat immer so tolle Ideen, was man gemeinsam spielen oder machen kann.“ Für den November seien daher schon Bastelaktionen in Planung, berichtete Reimer, und dieses Jahr solle es im Dezember auch wieder einen Wunsch-Weihnachtsbaum geben. Reimer hofft, dass dann wieder genug Geschenkpaten kommen werden, um die Wunschzettel seiner jungen Bewohner vom Baum zu pflücken und ihre kleinen Weihnachtswünsche zu erfüllen.

Gruselige Gäste im Pastor-Bammel-Haus: Dort gab's für die Kinder eine vorgezogene Halloween-Party. Quelle: privat

Halloween gefeiert wurde bis in die Dunkelheit hinein, bis zum Höhepunkt des Spielereigens: Mumienwickeln! Jens Schulz stellte sich als „Mumie“ zur Verfügung. Unter viel Gejohle und Gelächter wurde der Hausmeister in Toilettenpapier eingewickelt. Danach fielen die kleinen Gäste todmüde ins Bette – und die Großen durften aufräumen.

Halloween-Aktion im Flüchtlingscamp Lessien: Mitarbeiter des Landkreises schnitzten mit etwa 30 Kindern Kürbisfratzen. Quelle: privat

Und auch im Flüchtlingscamp Lessien gab es eine Halloween-Aktion: Dort hatten Mitarbeiter des Landkreises zum Ferienende die Kinder eingeladen, Kürbisfratzen zu schnitzen. Etwa 30 Kinder waren mit Feuereifer dabei.

Von der AZ-Redaktion