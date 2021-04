Ehra-Lessien

Erlebnisse im Corona-Jahr – ein Dorf möchte nun gute Zeiten, schlechte Zeiten dokumentieren und sich so gemeinsame Erinnerungen an die Pandemie teilen. Einen entsprechenden Aufruf startet jetzt Jenny Reissig, Vorsitzende des Fördervereins Mosaik Ehra-Lessien.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten – alles soll gesammelt werden

„Wir leben in einer Zeit, wie wir sie noch nie erlebt haben, und leider wird uns die Corona Pandemie auch im zweiten Jahr in unserem Tun einschränken“, so Reissig in ihrem Aufruf an die Dorfbevölkerung. Ja, es habe sicher viele Schicksalsschläge im Zuge der Pandemie gegeben, weiß sie um die Schattenseiten. „Aber die Corona-Pandemie hat uns auch gezeigt, dass etwas Neues entstehen kann. Alte Gewohnheiten werden hinterfragt und neue Wege werden beschritten“, schreibt Reissig.

Neue Wege sind beschritten worden

Der gesamte Alltag sei inzwischen mit dem neuen Taktgeber Corona versehen. Kindergarten, Schule, Vereins- und Familienleben hätten sich gewandelt. Liebgewordene Gewohnheiten seien dahin, aber es seien auch gänzlich neue Wege des Miteinanders gefunden worden. Kurzum: Da ist viel passiert in Ehra-Lessien – und das sollte doch gemeinsam aufgearbeitet werden und nicht in Vergessenheit geraten, findet die Fördervereins-Vorsitzende.

Gedichte, Bilder, Lieder – alles ist möglich

Ihr Aufruf: „Erzählt uns eure Geschichte oder drückt Erlebnisse durch ein Gedicht, Bild oder Lied aus.“ Das Material soll gesammelt werden und könnte Ende des Jahres zusammengestellt werden in einer Ausstellung im Dorftreff Mosaik. Auch die Zusammenfassung in einem Heft sei denkbar. Der Kreativität sollen keine Grenzen gesetzt sein. „Kinder können Bilder malen. Mit Fotos, Gedichten oder Geschichten sollen Erinnerungen wachgehalten werden.“ Sicher gebe es auch viel Positives aus dem Jahr berichten.

Diese Zeit soll in Erinnerung bleiben

„Der Förderverein möchte die Erfahrungen und Erinnerungen an diese Ausnahmezeit auch für spätere Generationen festhalten und bittet die Ehra-Lessiener Bürger, ihre Erlebnisse mit der Pandemie uns mitzuteilen“, schreibt Reissig. „Irgendwann ist die Corona-Pandemie Geschichte, soll aber in Erinnerung bleiben!“

Beiträge nehmen Jenny Reissig, Wittinger Straße 13, oder Martin Heeschen, Fasanenweg 1, entgegen. Kontakt aufgenommen werden kann aber auch über die Homepage: www.mosaikehralessien.de oder E-Mail: info@mosaikehralessien.de.

