Lindenstraße in Brechtorf gesperrt - Das ist die Umleitung

Brechtorf

In Brechtorf wird auf ein paar Metern der Lindenstraße gebaut – mit großen Auswirkungen. Dort werden Rohrleitungen erneuert, sodass das Stück zwischen Krumme Lanke und Vorsfelder Straße noch bis Ende des Monats komplett gesperrt ist. Wie die Gemeinde Rühen mitteilt, sind Umleitungen ausgeschildert.

Diese Umleitungen sind nur weiträumig möglich: Statt durch Brechtorf nach Eischott zu fahren, führt die Umleitungsstrecke über die Landesstraße 290 an Wendschott vorbei bis zum Abzweig der Landesstraße 291 nach Velstove und von dort aus dann weiter nach Eischott beziehungsweise in die entgegengesetzte Richtung. Voraussichtlich endet die Sperrung am Freitag, 29. Oktober.

Von der AZ-Redaktion