Freischneiden fürs 2. Bromer Draisinenfest

Brome

Beim letzten Freischneidetermin für das Draisinenfest Anfang Mai auf der Bahnstrecke in Richtung Bahnhof Wiswedel waren wieder zahlreiche Helfer tätig. Zum Arbeitseinsatz gebeten hatte der Förderverein Ohretalbahn.

„Zwischenziel erreicht“

„Ehrenamtliche Unterstützung kam wieder einmal mehr auch aus Wittingen und anliegenden Gemeinde Plastau, aber auch aus dem Bereich Diesdorf/Höddelsen, aus Brome und Parsau“, freut sich dessen Draisinenbeauftragter Dieter Junge. Aufgeteilt in drei Arbeitsgruppen ging man ans Werk, „um das Zwischenziel“ – eine Freischneidung der Teilstrecke Wiswedel-Brome – bis Ende Februar zu erreichen.

Noch Restarbeiten

Aber obwohl dies gelang, würden noch einige Hindernisse die Gleise blockieren, so dass bis zum Start der Draisinen am 9. und 10. Mai „noch allerhand Unrat zu beseitigen sein wird und ein Jagdstand umgesetzt werden muss“, so Junge. Dafür hoffe der Verein wie schon beim 1. Bromer Draisinenfest im Jahr 2018 auf Hilfe der Jagdgenossenschaft und aus der Landwirtschaft. „Die Restarbeiten sind aber überschaubar und rechtzeitig zu bewältigen.“

Historische Aufnahme: Der Bahnhof Benitz-Wiswedel. Quelle: Repro

Sehr erfreut sei der Förderverein Ohretalbahn über die Zusage aktiver Mitarbeit des Museums- und Heimat-Vereins Brome beim Fest. Geplant sei unter anderem eine Foto-Stellwand mit historischen Bahnhofsfotos und dem Nachbau des Original-Bahnhofsschildes „BENITZ-WISWEDEL“ aus dessen Bahn-Archiv.

Weitere Draisinenvereine

Weitere Draisinenvereine aus Wathlingen, Hamburg, Lüchow-Dannenberg und Zernien hätten ebenfalls ihre Teilnahme fest zugesagt, wie auch schon im Jahre 2018 beim „sehr gut besuchten und erfolgreichen 1. Bromer Draisinenfest“, so Junge.

Von der Redaktion