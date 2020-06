Polizei riegelt Flüchtlingscamp unter Quarantäne ab

Ehra-Lessien

Noch ist unklar, wie das Corona-Virus ins Flüchtlingscamp Lessien gekommen ist. Doch nicht nur in diesem Punkt recherchiert das Team des Gesundheitsamt des Landkreises, es geht auch möglichen weiteren Kontaktpersonen nach. Derweil wartet es noch auf die Testergebnisse der am Pfingstwochenende vorgenommenen Abstriche, die für Dienstagnachmittag erwartet werden. Das Camp steht für zwei Wochen unter Quarantäne und ist mit einem Polizei-Großaufgebot abgeriegelt.

168 Menschen leben zurzeit in dem Camp, darunter 44 Kinder, von denen 18 schulpflichtig sind. Nur sechs von ihnen gingen wegen der Pandemie zur Schule, sie wurden in zwei verschiedenen Schulen unterrichtet, teilte Andreas Fricke vom zuständigen Fachbereich in einer Pressekonferenz des Landkreises Gifhorn am Dienstagvormittag mit. Von allen Bewohnern seien Abstriche genommen worden, ergänzte Amtsarzt Josef Kraft. Ebenso habe das Gesundheitsamt auch Abstrichproben von Dolmetschern, Betreuern und Polizeibeamten der Bromer Station genommen.

Pressekonferenz im Rittersaal: Landkreis Gifhorn, Polizei, DRK und THW erläuterten Maßnahmen rund um die Quarantäne im Flüchtlingscamp Lessien. Quelle: Dirk Reitmeister

Die Bewohner des Camps nähmen die Quarantäne mit Verständnis und ruhig hin, sagten sowohl Landrat Dr. Andreas Ebel als auch Polizeichef Thomas Bodendiek. Allein darauf scheinen sie sich aber nicht zu verlassen: Das Gelände ist mit einem Großaufgebot an Polizeibeamten diverser Bereitschaftspolizei-Dienststellen in Kooperation mit eigenen Kräften abgeriegelt.

Drei Zonen im Camp

Das Camp selbst ist innen praktisch in drei Zonen unterteilt. Die bereits positiv Getesteten – bis Dienstag waren acht Fälle bestätigt – sind in einem separaten Gebäude mit 24 Plätzen untergebracht, das als Isolierstation gilt. „Da ist eine Küche drin, da ist Fernsehen drin und Internet“, so Fricke. Die Betroffenen sind nicht zum Hausarrest verdonnert: „Sie können auf dem Rasen Fußball spielen.“ Allerdings soll es keinen Kontakt zu den übrigen Camp-Bewohnern geben. Darüber hinaus gibt es eine zweite Zone für jene Bewohner, die engeren Kontakt zu den definitiv Infizierten hatten. In der dritten Zone leben jene Bewohner, auf deren Abstrich-Ergebnis der Landkreis noch wartet. Grundsätzlich sagt Kraft: „Alle gelten für uns erst einmal als positiv.“

Welche Konsequenzen haben die Fälle in Lessien? Müssen Einwohner im Kreisgebiet mit neuen Einschränkungen – etwa geschlossenen Gaststätten, Geschäften oder Einrichtungen – rechnen, wenn es im Flüchtlingscamp Lessien einen Massenausbruch gibt mit so vielen neuen Infizierten, dass die Handlungsgrenze von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche gerissen wird? Nein, sagt Dr. Thomas Walter vom Krisenstab des Landkreises. Denn die Fälle in Lessien konzentrierten sich auf einen Punkt. Eingreifen müsse der Landkreis nur mit verschärften Corona-Beschränkungen, wenn die Neuinfektionen unabhängig voneinander auf mehrere Stellen im Kreisgebiet verteilt wären. Das sehe eine Ausnahmeregelung vor.

Kraft schickt immer wieder medizinisches Personal ins Camp, um die Bewohner zu betreuen. Man wolle vor allem die gesundheitliche Entwicklung im Auge behalten, etwa ob sich bei weiteren Menschen Symptome zeigten. „Den Betroffenen geht es gut“, sagte er am Dienstagvormittag über die ersten acht Infizierten. „Alles junge Männer.“ Laut Erstem Kreisrat Dr. Thomas Walter ist auch der sozialpsychiatrische Dienst vor Ort.

Die Versorgung ist geregelt

Nachdem am Wochenende in einer konzertierten Aktion unter anderem mit dem Deutschen Roten Kreuz, dem Technischen Hilfswerk, der Feuerwehr Ehra-Lessien und dem Edeka-Markt in Hankensbüttel der Landkreis das Camp quarantänefertig gemacht hat, gehen die Arbeiten daran auch jetzt noch weiter. „Unser Auftrag war die Versorgung der Bewohner“, sagte DRK-Vorstand Sandro Pietrantoni. 137 Einsatzkräfte seien zeitweise auf dem Gelände gewesen. Ab sofort werde der Caterer, der die IAV versorge, das übernehmen. „Wir stehen aber weiterhin auf Standby.“

Der Landkreis will weitere Gebäude mit einer Kapazität von 166 Betten so ertüchtigen, dass die Bewohner weiter verteilt werden und Abstand zueinander einhalten können, sagte Fricke. Die Maßnahmen in Lessien haben auch Auswirkungen auf die Wohnanlage im Clausmoorhof. Diese ist mit Trassierbändern abgesperrt. Das soll von gegenseitigen Besuchen abhalten.

Von Dirk Reitmeister