Lessien

Drei Jahre lang lag der Hof Fricke-Kranz brach, jetzt ist auf den Reiterhof Unter den Eichen wieder Leben eingekehrt. Dank der neuen Inhaberin Cornelia Ball-Hasenkamp, die sich selbst damit einen Traum erfüllt.

„Ich habe lange gesucht, bis ich das passende Objekt fand“, sagt die 39-jährige Braunschweigerin, die jetzt in Lessien lebt. Im Herbst 2019 erwarb die ehemalige Bankfachwirtin, die sich mittlerweile ganz ihrer „Passion Pferde“ widmet, vom Bund die rund zehn Hektar große Anlage samt Stallungen und Reithalle. Danach begannen viele Monate harter Arbeit.

Reitplatz und Hof waren „Wildnis“

„Die Natur hatte sich hier alles zurück geholt, was es zu holen gab“, so Ball-Hasenkamp. Reitplatz und Hof seien „Wildnis“ gewesen, mannshoch bewachsen. Umgestürzte Bäume mussten beseitigt werden. „Es gab keinen Strom und die Wasserleitungen mussten neu verlegt werden.“ Auch die Reithalle wurde „kernsaniert“, bekam eine neue Bande, neuen Boden und eine Beregnung.

Das gesamte Gelände wurde aufgeräumt, vieles entsorgt. Mehr als die Hälfte der 24 Boxen im großen Stall bekamen Türen mit integrierten Fenstern und wurden zu Paddock-Boxen mit Auslauf umgebaut, Wege wurden neu angelegt und drainiert. „Das Ganze war sehr, sehr sportlich – und ein Abenteuer, das ich ohne die Hilfe meiner Mutter nicht gepackt hätte.“

Corona fährt in die Parade

„Manchmal fragen wir uns noch, wie wir beide das geschafft haben“, ergänzt die so gelobte 72-jährige Bärbel Ball-Hasenkamp. Denn als ob es nicht schon genug wäre auch noch eine marode Elektroanlage ohne Leitungspläne, aber mit vielen Schaltschränken Instand zu setzen, fuhr ihnen zu Beginn des Frühlings Corona in Form von Lieferschwierigkeiten beim Material, enormem bürokratischen Aufwand und Sportstättenverbot mit Schwung in die Parade. „Da tat es gut, wenn mal einer aus dem Dorf kam und mir sagte, dass es toll ist, dass der Hof von uns wieder zum Leben erweckt wird“, erinnert sich die Tochter.

Zufriedene Pferde, zufriedene Reiter

Noch immer sind Restarbeiten zu erledigen und das vorhandene Reiterstübchen muss wegen Corona geschlossen bleiben – aber die Umsetzung des Konzepts eines Pferdepensionsstalls, bei dem „die Ausgeglichenheit der Pferde“ im Vordergrund steht, läuft. Für alle Pensionsgäste gebe es auf den Paddocks und den Weiden Auslauf-Möglichkeiten, „pferdespezifisch“ und mindestens für vier Stunden am Tag. „Denn nur wenn die Pferde zufrieden sind, sind es die Reiter auch“, glaubt die neue Betreiberin der Reitanlage, die als erfolgreiche Turnierreiterin mit Trainerlizenz auch Dressur-Ausbildung für Ross und Reiter anbietet. Und es gibt noch freie Pferde-Boxen.

Und auf dem Weg in eine Normalität mit Corona wird Cornelia Ball-Hasenkamp im Oktober Lehrgänge mit Heike Kemmer, Mannschafts-Dressur-Olympiasiegerin 2004 und 2008 – weitere Lehrgänge „mit anderen erfolgreichen Trainern“ sowie Aktionen wie Verkaufstage von Reitzubehör sind – abhängig von Corona – schon in Planung. Wer mehr darüber erfahren möchte oder über den Reiterhof Unter den Eichen in Lessien findet mehr auf Facebook unter „ Conni Ball-Hasenkamp“, bekommt mehr per E-Mail an unter-den-eichen@gmx.de oder telefonisch unter (01 70) 8 50 85 04.

Von Jörg Rohlfs