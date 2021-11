Ehra-Lessien

Wird auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lessien, den der Landkreis Gifhorn aktuell als zentrale Flüchtlingsunterkunft nutzt, ein Zwischenlager errichtet für den Atom-Müll aus der Asse? Ein NDR-Beitrag vom Montag Abend heizt zumindest Spekulationen an.

N3 hatte über Gespräche berichtet zwischen dem niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies sowie Vertretern des Landkreises Wolfenbüttel sowie der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). Demnach seien, wegen eines kritischen Prüfberichts zu Standorten in der Nähe der Asse, nun auch wieder Asse-ferne Standorte für eine Zwischenlagerung der 128 000 Atommüll-Fässer aus dem undichten Bergwerk ab 2033 denkbar. In dem TV-Beitrag wird dazu neben Bunkeranlagen im Harz-Ort Thekenberge namentlich auch Ehra-Lessien genannt.

„Ich bin überrascht und schockiert“

„Ich bin überrascht und schockiert“, erklärt Bürgermeister Jörg Böse auf AZ/WAZ-Anfrage. Er höre überhaupt zum ersten Mal davon, dass Lessien als Zwischenlager im Gespräch sei: „Die Gemeinde hat bislang keinerlei Informationen dazu.“ Böse hält es jedoch nicht nur für abwegig, die enormen Müllmengen „100 Kilometer weit durchs Land zu transportieren“, mit allen damit verbundenen Risiken. Das gelte für Lessien ebenso wie für Thekenberge.

Auch die Tatsache, dass auf dem Truppenübungsplatz, der sich noch im Besitz der Immobiliengesellschaft des Bundes befindet, erst ein riesiges Lager für eine Zwischenlagerung gebaut werden müsste, spreche gegen den Plan. „Wie soll das funktionieren, wenn Tausende Lastwagen durch den Ort donnern?“ Und: „Im Camp sind bis zu 250 Flüchtlinge untergebracht, wie soll das denn gehen“, fragt sich der Bürgermeister, der zudem die „Nähe zum Ort und seiner Bevölkerung“ als Ausschlussgrund für ein Atommüll-Zwischenlager in Lessien sieht.

BGE kann noch keinen konkreten Standort nennen

Lessien: Der ehemalige Truppenübungsplatz dient aktuell als Unterkunft für Flüchtlinge. Quelle: Landkreis Gifhorn Archiv

„Zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch keinen konkreten Standort für ein Asse-fernes Zwischenlager nennen. Bislang haben wir einen Asse-nahen Standort betrachtet“, erklärt BGE-Pressesprecherin Monika Hotopp auf Anfrage. In dem Gespräch mit Lies und der Asse2-Begleitgruppe sei lediglich festgelegt worden, zu prüfen, „ob das Zwischenlager Asse-nah oder Asse-fern errichtet werden soll“. Ungeachtet dessen werde die BGE das Antragsverfahren für die Rückholung „mit unverminderter Schubkraft fortsetzen.“

„Aus dem Archiv geholt“

Auf die Frage, wieso in dem N3-Bericht explizit Thekenberge und Ehra-Lessien genannt wurden, meint Hotopp, dass „das vom NDR kommt“. In dem Gespräch seien beide Orte nicht vorgekommen: „Es wurden gar keine Namen genannt. Das ist nichts, was am Montag besprochen wurde.“ Die BGE-Sprecherin glaubt, dass der Sender „aus seinem Archiv geholt hat“, dass in der Vergangenheit ein Truppenübungsplatz allgemein als möglicher Standorte für ein Zwischenlager in Frage käme: „Und dann hat er in Niedersachsen geguckt und Lessien gefunden“, so Hotopp.

Von Jörg Rohlfs