Ehra-Lessien

Zu dem AZ-Artikel „Erzwungener Umzug einer Familie ins Camp Lessien bleibt umstritten“ fragt sich AZ-Leserin Anne-Kathrin Schulze aus Ehra: Wo war eigentlich das Jugendamt?

Als Ehrenamtliche habe ich längere Zeit einige Mitbewohner von Frau N. in der Flüchtlingsunterkunft Osloß betreut, daher ist mir der Fall geläufig und ich möchte gerne sagen: Die Darstellung des Landkreises ist korrekt. Das „soziale Umfeld“ der Familie war mit seinem Latein schon lange am Ende. Man hat in Osloß von verschiedener Seite anderthalb Jahre lang versucht, Frau N. und ihren sieben Kindern beim Leben in Deutschland zu helfen. Es war in jeder Hinsicht erfolglos.

Der Flüchtlingsrat stellt für Anne-Kathrin Schulze die falsche Frage

Das betraf besonders die Kinder, so sagen deutsche Nachbarn. Sie haben zum Beispiel die Kleinsten – auch mal mehr oder weniger unbekleidet – zu allen möglichen Tageszeiten von der Straße geholt, wo sie spielten, damit sie nicht von Autos überfahren wurden. Die Mutter habe regelmäßig das Haus verlassen, die Kinder sich selbst überlassen. Weshalb der Flüchtlingsrat sich jetzt ausgerechnet mit einer, wie ich finde, üblen Propaganda-Aktion und Halbwahrheiten am angeblich mangelhaften Zustand der Gemeinde-Wohnung aufhängt, ist mir ein Rätsel. Die Frage müsste doch wohl eher lauten: Wo war eigentlich das Jugendamt?

Dass der Landkreis eine Frau N., die ohne deutsche Sprachkenntnisse und mit anderen Bildungsdefiziten mit sieben minderjährigen Kindern in dieses Land kommt, überhaupt dezentral unterbringt und sich damit mehr oder weniger sich selbst oder den Ehrenamtlichen überlässt, erschreckt mich. Nach meinem Verständnis gibt es genau für diese Fälle die betreute Unterbringung im Clausmoorhof, in der Diakonie oder in Lessien.

Intensive und qualifizierte Betreuung hält die Ehra-Lessienerin für zweifelhaft

Ob allerdings gerade im Camp Lessien nach dem kürzlich erfolgten Betreiberwechsel „eine intensive Betreuung durch entsprechend qualifiziertes Personal“ noch gewährleistet ist, das wage ich als Ortsansässige mit Sozialkontakten in die Einrichtung ebenso wie der Flüchtlingsrat stark zu bezweifeln. Bei nur einer Sozialarbeiterin ohne belastbare Fremdsprachenkenntnisse für bis zu 250 Bewohner/innen kann man wohl weder von intensiv noch von qualifiziert sprechen.

Von AZ-Leserin Anne-Kathrin Schulze