Lesermeinung: Volkhard Schuleit sieht in Bürgeraktion keine verbotene Demo

Zicherie/Brome

Zu der Ratssitzung in Zicherie schreibt Volker Schuleit aus Brome, es habe sich bei der Versammlung vor dem DGH nicht um eine Demo gehandelt – davon hatte die Polizei gesprochen –, sondern um die bei einer Ratssitzung erforderliche Öffentlichkeit.

In dem Zeitungsartikel über die Ratssitzung wird die Interpretation der Polizei, dass es sich bei der Versammlung von Bürgern um eine Demonstration handelt, nicht hinterfragt. Tatsächlich handelte es sich aber um eine Versammlung von Bürgern, die an einer öffentlichen Ratssitzung teilnehmen wollten. Der Bürgermeister des Fleckens Brome hatte eine Sitzung des Gemeinderats im DGH Zicherie anberaumt. Viele Menschen wollten erfahren, ob wirklich eine Riesenmastanlage für Hähnchen in Brome errichtet wird, und kamen, um an der Sitzung teilzunehmen.

Nicht strafbar gemacht

Aufgrund der Raumsituation und der Corona-Pandemie-Lage konnten sie den Sitzungssaal nicht betreten. Sie diskutieren außerhalb des Gebäudes, trugen Gesichtsschutz und hielten voneinander den Mindestabstand. Weil sie in großer Mehrheit eine Hähnchenmastanlage ablehnen, hatten einige Transparente mitgebracht. Eine Demonstration hat nicht stattgefunden. Niemand hat zu einer Demonstration aufgerufen. Stattgefunden hat eine Versammlung des Gemeinderats mit gesetzlich vorgeschriebener Teilnahme der Öffentlichkeit. Eingeladen hatte der Ortsbürgermeister.

Die polizeiliche Aufforderung, eine „Demonstration“ unter Androhung von Zwangsmaßnahmen aufzulösen, entbehrte deshalb jeder rechtlichen Grundlage. Auch die Samtgemeindebürgermeisterin befand sich offensichtlich in einem Irrtum, als sie den Anwesenden mit Bußgeld drohte. Anders verhielt sich der Bürgermeister des Fleckens Brome. Er sprach zu den Versammelten. Anscheinend hatte er begriffen, dass die Bürger gekommen waren, um Auskunft zu erhalten. So wenig er sich strafbar gemacht hat durch die Einladung zu einer Ratsversammlung, so wenig haben die Bürger einen Rechtsbruch begangen, als sie seiner Einladung folgten.

Wer will die industrialisierte Massentierhaltung?

Aber: Wer ist denn nun für und wer gegen industrialisierte Massentierhaltung? Sämtliche Ratsfraktionen haben bisher nicht öffentlich Stellung bezogen. Es wird von einigen vorgeschoben, man müsse sich erst genauer informieren, abwägen – abwarten. Dabei besteht der hochgradige Verdacht, dass ein langes Abwägen und Abwarten dazu führt, dass wir vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Auch für den Antragsteller der Hähnchenmastanlage ist es besser, wenn ihm frühzeitig signalisiert wird, dass ein solches Vorhaben auf breite Ablehnung stößt.

Von Volkhard Schuleit