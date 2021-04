Laubenbrand in Tiddische: 38 Feuerwehrleute im Einsatz

Tiddische

Zu einem Laubenbrand im Drömlingsweg in Tiddische mussten 38 Feuerwehrleute aus vier Ortswehren am Samstag gegen 21.40 Uhr ausrücken. Für die Tiddischer Wehr war der Weg denkbar kurz. Der Einsatzort lag nur 200 Meter vom Gerätehaus entfernt. Aus dem Zug 17/4 stießen dann noch Männer und Frauen der Wehren aus Bergfeld, Hoitlingen und Ehra hinzu.

Keine Menschenleben in Gefahr

„Zum Glück befanden sich keine Personen mehr in der Laube“, berichtet Ralf Berlinecke, stellvertretender Ortsbrandmeister in Tiddische. Weil die Laube stark verqualmt war, mussten die Atemschutzgeräteträger ran. Zum Glück hatte sich das Feuer noch nicht sehr ausgedehnt. Mit Wasser aus dem Fahrzeug seien die Flammen schnell erstickt worden, so Berlinecke.

Suche nach Glutnestern

Mit einer Wärmebildkamera sei dann noch vorsichtshalber nach Glutnestern gesucht worden, so dass der Einsatz inklusive Reinigung und Aufräumarbeiten von Schläuchen und Co. gut eineinhalb Stunden dauerte. Zur Ermittlung der Brandursache war die Polizei vor Ort. Genaue Erkenntnisse gibt es noch nicht. Ausgegangen war der Brand an einem Ofen. Der hat möglicherweise Verkleidungsmaterial in Brand gesetzt.

Von Andrea Posselt