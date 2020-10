Landkreis Gifhorn meldet Corona-Fall in der Kita Ehra

Ehra

Eine Erzieherin der Kita in Ehra wurde von ihrem Hausarzt positiv auf das Corona-Virus getestet. Das Ergebnis wurde dem Gifhorner Gesundheitsamt übermittelt. Gifhorns Landrat Dr. Andreas Ebel bestätigte damit am Freitagabend entsprechende AZ-Informationen. Wo sich die Infizierte angesteckt hat, ist laut Landkreisverwaltung bislang unklar.

In der Kita gibt es 43 Kinder und acht Erzieherinnen und Erzieher. Die Kinder und Erzieher, die direkten Kontakt zu der positiv getesteten Erzieherin hatten, befinden sich für 14 Tage in Quarantäne, so Dr. Ebel. Bisher zeigte von den Kontaktpersonen aber niemand Symptome, sodass keine Tests erfolgten.

Von Thorsten Behrens