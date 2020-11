Rühen

„Ein in der Drömlingsregion lang ersehntes Projekt kann nun in Angriff genommen werden“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel und meint die Errichtung einer „ Naturstation Drömling“ am Mittellandkanal bei Rühen – der Förderbescheid der NBank für die „ Konzeptionserstellung und Planerarbeitung“ ist nämlich beim Landkreis eingegangen.

Am Standort der ehemaligen Zollstation Rühen am Mittellandkanal soll im Rahmen der „Besucherlenkung und Weiterentwicklung von Netzwerken im Niedersächsischen Drömling im Hinblick auf das länderübergreifende Biosphärenreservat Drömling“ eine „ Naturstation“ entwickelt werden als zentraler Anlauf- und Informationspunkt „für Besucher und Flächenbewirtschafter. Die Lage sei ideal, so Ebel: „Hier besteht Anschluss die Bundesstraße B 244, den Mittellandkanal als Wasserstraße für Freizeitboote, es gibt Radwegverbindungen nach Wolfsburg und Magdeburg, Parkmöglichkeiten und einer Gastronomie in der Nachbarschaft.“

„Workshop-basierter Beteiligungsprozess“

Standort am Mittellandkanal: 2019 wurde das alte Zollgebäude abgerissen. Quelle: Alexander Täger Archiv

2019 hat der Landkreis die Fläche erworben und das alte Zollgebäude abreißen lassen. Nach dem Erhalt der Förderzusage könne jetzt unter Begleitung eines Fachbüros eine Konzeption erstellt und die Naturstation detailliert geplant werden. Und zwar in einem „Workshop-basierten Beteiligungsprozess“ unter Mitwirkung aller „vor Ort handelnden Akteuren“ – den Landkreisen Helmstedt und Gifhorn, der Stadt Wolfsburg, dem Land, den Drömlingsgemeinden, der Biosphärenreservatsverwaltung Oebisfelde, örtlichen Institutionen und Vereinen, Land- und Forstwirtschaft, Jägern sowie „weiteren Partnern“, wie Ebel betont.

In einer anschließenden zweiten Phase soll dann die Umsetzung und der Aufbau der Naturstation – „bei entsprechender Förderung“ – erfolgen. Die Planungsphase soll spätestens zum Ende des nächsten Jahres abgeschlossen sein: „Daher ist vorgesehen, soweit unter Coronabedingungen möglich, noch vor Ende diesen Jahres einen ersten Auftakt-Workshop mit den genannten Beteiligten durchzuführen“, kündigt der Landrat an.

Beitrag zur nachhaltigen Regionalentwicklung

Die Naturstation am Mittellandkanal bei Rühen soll die bereits vorhandenen Infrastrukturmaßnahmen zur Besucherlenkung mit „naturschutzorientierter Wegeführung und erlebnisorientierten Beobachtungsständen sowie akzeptanzfördernden Informationstafeln, Lehrpfaden, Flyern und einer informativen Internetpräsentation vervollständigen“. Vielfalt und Potentiale der Region sollen den Menschen bewusst gemacht werden. „Im Sinne des MAB-Programms „Man and Biosphere“ soll ein Beitrag zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung im Zusammenhang mit dem Drömling geleistet werden“, so Ebel, der daran erinnert, dass sämtliche Kommunen und Gebietskörperschaften am Drömling 2016 bei der Abfrage durch das Land ein positives Votum zur Antragserarbeitung für eine Unesco-Anerkennung als länderübergreifendes Biosphärenreservat abgegeben hätten: „Die Naturstation ist ein weiterer Schritt in diesem positiven Prozess und bildet einen guten Baustein für die Gebietsentwicklung hin zum länderübergreifenden Biosphärenreservat.“

