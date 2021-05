Kurz-Gottesdienste unter freiem Himmel in den Gemeinden Brome-Tülau und Ehra

Brome/Tülau/Ehra

Die Coronapandemie führt noch immer dazu, dass Gottesdienste und Andachten in den Kirchen und Gemeinderäumen nach Möglichkeit nicht stattfinden sollten – auch wenn die Religionsfreiheit Gottesdienste mit wenigen Menschen und nach Anmeldung erlaubt. Aber die Kirchengemeinde Brome-Tülau/Ehra geht auf Nummer sicher und lädt stattdessen zu kurzen Open-Air-Gottesdiensten und Andachten an unterschiedlichen Orten ein.

An den geeigneten Plätzen in den Dörfern der Kirchengemeinden ist der Treffpunkt für diese Andachten, die schon im vergangenen Jahr sehr beliebt waren. Auch wenn es sich abzeichnet, dass leichte Veränderungen bei Außenveranstaltungen möglich sind, sind dennoch die Hygienevorschriften zu beachten, wie Kirchenvorstand Hartmut Jakobs betont. „Es soll keine Gefährdungen für die Teilnehmer und deren Familienangehörigen geben. Vorsicht und Rücksicht ist immer noch sehr wichtig.“ Darum stünden derzeitig die Open-Air-Angebote der Kirchengemeinde an Erster Stelle.

Die Veranstaltungsreihe startet am Himmelfahrtstag

Beginn der Veranstaltungsreihe ist am Himmelfahrtstag, 13. Mai, mit einer Andacht in Croya am Backhaus und Glockenturm um 9.30 Uhr, gehalten von Pastor Dr. Jürgen Klein. Um 11 Uhr hält er auch auf dem Kirchenvorplatz in Altendorf Gottesdienst. In Ehra im Pfarrgarten wird um 9.30 Uhr Pastor Helmut Kramer die Andacht halten, ebenso um 11 Uhr in Boitzenhagen auf dem Hof Mennerich.

Für Sonntag, 16. Mai, sind folgende Andachten geplant: Um 9.30 Uhr in Benitz am Dorfteich mit Pastor Dr. Jürgen Klein, der auch um 11 Uhr in Zicherie auf dem Schützenplatz ist, sowie um 9.30 Uhr in Tülau auf dem Kirchenvorplatz mit Pastor Helmut Kramer, der dann um 11 Uhr in Lessien auf dem Schützenplatz ist.

Ein Abschiedsgottesdienst für Pastor Dr. Jürgen Klein

Am Pfingstsonntag, 23. Mai, hält Pastor Dr. Jürgen Klein um 9.30 Uhr im Pfarrgarten des Bromer Pfarrhauses Gottesdienst – das ist zugleich sein Abschiedsgottesdienst. Um 11 Uhr ist er am Dorfgemeinschaftshaus Wiswedel. Pastor Helmut Kramer lädt die Gläubigen ein zu Andachten um 9.30 Uhr im Pfarrgarten in Ehra und um 11 Uhr in Voitze unter den Eichen. Am Pfingstmontag, 24. Mai, gibt es um 10 Uhr auf dem Kirchenvorplatz in Tülau noch einen Gottesdienst mit Pastor Dr. Jürgen Klein.

Für den Sonntag, 30. Mai, ist eine Andacht um 10 Uhr auf dem Bromer Friedhof mit Pastor Dr. Jürgen Klein zur Einweihung der Grabstele für die Sternenkinder vorgesehen. Bereits um 9.30 Uhr hält Pastor Helmut Kramer im Pfarrgarten Ehra einen Gottesdienst, einen zweiten dann um 11 Uhr in Altendorf auf dem Kirchenvorplatz.

