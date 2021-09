Bergfeld/Kunduz

„Endlich können wir wieder mit der Hilfe beginnen,“ erzählt Sybille Schnehage, Vorsitzende der Hilfsorganisation Katachel, von den Schwierigkeiten in Afghanistan während der vergangenen Wochen – und über die Freude, wieder helfen zu können.

Die Menschen sind verzweifelt

Seit den Umwälzungen in den ersten Augusttagen hat sich laut der Bergfelderin viel in Kunduz verändert und die meisten Menschen sind verzweifelt und leiden an Hunger. So sind laut der Vorsitzenden die meisten Regierungsverantwortlichen aus Kunduz ins Ausland geflohen. „So reiste zum Beispiel der damalige Gouverneur nach Kanada“, und dabei seien auch große Geldsummen dem Land entzogen worden, sagt die Bergfelderin. „Zurück geblieben sind die normalen Bürgerinnen und Bürger, die nun in großer Angst leben, denn die neuen Machthaber unterdrücken jeden Widerspruch mit Waffengewalt.“

Alle Regierungspositionen wurden Schnehage zufolge mit Taliban-Anhängern besetzt und diese hätten oftmals eine mangelnde Ausbildung und fehlende Erfahrung, so dass eine funktionierende Verwaltung noch nicht existiere. Aus Not sind laut Schnehage aus den Bergen viele Flüchtlinge in die Stadt Kunduz gekommen, die sich dort Hilfe und Arbeit, und damit eine neue Existenz erhoffen. Doch diese Chancen seien nicht gegeben, denn die Provinz Kunduz ist laut Schnehage überbevölkert. Die Reisfelder seien mit Lehmhäusern zugebaut, die Kornkammer des Landes gebe es nicht mehr. „Daher sieht man den Hunger in allen Gesichtern.“

Vor Ort muss sich die Lage stabilisieren

Viele Menschen, die noch das Geld dazu haben, machen sich laut Schnehage auf den Weg ins Ausland, bevorzugt nach Deutschland, hätten die Mitarbeiter in Kunduz berichtet. „Täglich bekomme ich Anrufe von Leuten aus Kunduz, die mich darum bitten, sie aus dem Land zu holen“, teilt Schnehage weiter mit. „Aber mir sind die Hände gebunden, denn wir brauchen die Mitarbeiter im Land, um weiter zu helfen und auf der anderen Seite hilft es nicht, die Menschen aus dem Land zu holen, denn vor Ort muss sich die Lage stabilisieren und die Menschen müssen selbst dazu beitragen, ihre Heimat sicher und nachhaltig zu gestalten“, berichtet Sybille Schnehage. „Umso mehr freut es mich, dass wir langsam wieder Hilfe an die Waisen und Witwen verteilen können, um auf diese Weise die größte Not zu lindern.“

Um den notleidenden Menschen helfen zu können, erbittet der Verein Katachel dringend Spenden. Sie können unter dem Stichwort „Nothilfe“ auf das Spendenkonto Katachel e.V. bei der Sparkasse Celle, Gifhorn, Wolfsburg IBAN DE24 2695 1311 0014 1600 06 eingezahlt werden. Eine Spendenquittung wird ausgestellt.

