Brome

„Er schreibt sehr kurz, deutet Dinge nur an“, berichtet Jens Winter über den Stil des Kriegstagebuchs vom Wehrmachtssoldaten Karl Tietz aus Brome, das der Vorsitzende des Museums- und Heimatvereins (MHV) am Donnerstag, 22. April, ab 19 Uhr bei der zweiten digitalen „Museumsplauderei“ den Teilnehmern vorstellen wird.

Winter entdeckte das Kalendarium im Westentaschenformat, in das Karl Tietz von April 1941 bis Mai 1942 während seiner Teilnahme am Russland-Feldzug Eintragungen machte, im Fundus des MHV, dem Tietz’ Tochter es überlassen hatte. Den Überfall auf die Sowjetunion als „Unternehmen Barbarossa“ erlebte der 1909 in Brome geborene und 1975 im Wittinger Krankenhaus gestorbene Landwirt „bis zum letzten Tag in vorderster Front“.

Elf Jahre in Kriegsgefangenschaft

Im Mai 1942 hatte er noch ein letztes Mal Fronturlaub, den er zuhause in Brome verbrachte, wo er auch sein Tagebuch zurück ließ: „Weitere Aufzeichnungen sind nicht überliefert“, weiß Jens Winter von dem Mann, der später, vermutlich im Juni 1944 bei Swerdlowsk, in Kriegsgefangenschaft geriet und erst im Oktober 1955 daraus zurückkehrte. „Als letzter Bromer Soldat.“ Dass er Krieg und Gefangenschaft überhaupt überlebte, grenze an ein Wunder, war Karl Tietz doch auch bis 1947 im „berüchtigten Lager Workuta nördlich des Polarkreises“ interniert.

„Über seine Gefangenschaft hat er seiner Familie nie ausführlich erzählt“, hat Jens Winter von Tietz’ Tochter Marianne erfahren. Auch vom Krieg habe er „mit der Familie nie gesprochen, und sehr selten mit wenigen, bestimmten Menschen“. Und so sind die Tagebucheinträge das einzige, was überliefert ist. Und der Schreiber habe sich bei dem, was er schrieb, stets „sehr zurück gehalten“. „Die großen, tragischen Geschichten“, die damals passierten, würden sich dahinter verbergen.

Geschichtlicher Abriss zur besseren Einordnung

„Unternehmen Barbarossa“: Karl Tietz nahm am Russlandfeldzug teil. Quelle: Buss/dpa

Winter klärt in dem rund 70-seitigen, 23. Band der Schriftenreihe des MHV, in der das Kriegstagebuch erscheinen wird, die Andeutungen auf, die Tietz macht, indem er die Daten mit den Aufzeichnungen von zwei Offizieren abgleicht, die ebenfalls mit der „Löwendivision“ am Unternehmen Barbarossa teilnahmen. Biografisches zu Tietz’ Leben und dem seiner Familie und Geschwister findet man ebenso im ersten Teil des Büchleins wie einen geschichtlichen Abriss als Kommentar „zur besseren Einordnung“ der geschilderten Erlebnisse.

Den zweiten Teil bildet Kartenmaterial, auf dem die Wege des Soldaten Tietz eingezeichnet sind, sowie die unkommentierte, aber überarbeitete Fassung seines Tagebuchs. „Überarbeitet, weil Karl Tietz an einer Lese-Rechtschreibschwäche litt, wie wir heute sagen würden“, sagt Jens Winter, bei dem das Bändchen über Karl Tietz’ Kriegstagebuch nach vorheriger Anmeldung „an der Haustür“ für sechs Euro erhältlich ist. Über die MHV-Homepage kann es ab dem 22. April bestellt werden.

Kriegstagebuch von Karl Tietz: Jens Winter stellt es vor. Quelle: Michael Franke

Wer an der Plauderei teilnehmen möchte, schickt eine E-Mail an jahreszeit@gmx.de. Die Anmeldedaten für Zoom werden daraufhin von Winter verschickt. Die Teilnehmerzahl ist auf 99 begrenzt.

Von Jörg Rohlfs