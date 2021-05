Bergfeld

„Wer nicht kämpft, hat schon verloren“, wird gesagt. Ob das so ist, ist Ansichtssache und situationsabhängig. Dass die Samtgemeinde-Grünen Bergfeld im Kampf gegen die Schließung ihrer Dorfschule beistehen wollen, ist löblich und politisch korrekt. Sie hätten allerdings vorher die, die es betrifft, fragen sollen, ob sie Hilfe brauchen und haben wollen. Sonst entstehen, wie man sieht, nicht nur Verwirrung und Verdruss, sondern auch der Eindruck, dass es gar nicht um die Sache – die Kinder, die Menschen, das Dorf – geht, sondern bestenfalls ums Prinzip. Und deshalb kann an dieser Stelle ein anderer Merksatz als guter Rat durchgehen, dem man offenbar schon in Bergfeld gefolgt ist: „Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab.“

Lesen Sie dazu auch: Bergfeld: Schulschließung ist beschlossene Sache

Von Jörg Rohlfs