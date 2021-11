Voitze

 Wichtigste Werkzeuge dabei: zahlreiche Taschenlampen, jede Menge Spaß und ganz viel Fantasie.Die Kita inklusive des Außengeländes war an diesem Abend zu einem Gesamtkunstwerk verschmolzen, an dem viele kleine und große Hände laut Kita-Leiterin Karen Eilmes-Walz seit Anfang September mitgewerkelt hatten.

Es gab vieles zu entdecken, schon im Eingangsbereich schob eine Nebelmaschine bei Bedarf auf Knopfdruck Schwaden zwischen die angestrahlten Bäume, zahlreiche weitere Lichter sorgten für eine magische Stimmung und zeigten den Besuchern den richtigen Weg über das Gelände.

Märchenhaft: Das Kita-Team hatte den Bewegungsraum in einen Zauberwald mit Zwergen, Elfen, Schloss, Wasserfall und mehr verwandelt. Quelle: Alexander Täger

Die Familien konnten an Führungen in sagenhafte Welten teilnehmen – eben dorthin, wo Zauberwesen so leben könnten. Das Drachenreich und den Waldpalast hatten die Kinder in den Vorwochen gestaltet. Kunstpädagogische Unterstützung bekamen sie dabei von Siegfried Blonsky, Wolfgang Brodsky und Wittmute Malik von der Kreiskunstschule Gifhorn, die mit der Kita zusammenarbeitet. Das Projekt wurde vom Land Niedersachsen gefördert.

„Der ganze Wald ist eigentlich ein Palast“

Der (Fantasie-)Waldpalast zum Beispiel konnte im Waldstück hinter dem Kita-Spielplatz entdeckt werden. Dort gespannte Fäden bilden Wände, Bambus-Stäbe werden zu Zauberklingeln, es gibt Räume wie den „Versammlungsraum der Tiere“, ein „Geräuscharchiv“, eine Küche oder auch einen Tanzplatz. Alle seien aber eingeladen, sich noch mehr Räume vorzustellen, so Brodsky. Denn: „Der ganze Wald ist eigentlich ein Palast, wie ein altes gotisches Gewölbe mit den Bäumen als Stützen.“Eingestimmt auf das Lichterfest wurden Kinder und Erwachsene übrigens schon beim Abholen: Eingerahmt in eine dazu passende Geschichte wurden sie nämlich durch den Bewegungsraum hinausgeführt.

Das Kita-Team hat das Projekt auf die Beine gestellt

Dieser hatte sich zuvor in einen märchenhaften Zauberwald verwandelt – unter anderem mit Zwergen, Elfen, einem großen Schloss, einem magischen Wasserfall inklusive Wasserschlange und vielen weiteren Details. Mit viel Mühe hatte dies das Kita-Personal in den Tagen zuvor hergestellt. „Keiner hat mitbekommen, was da entstanden ist“, freute sich Eilmes-Walz. „Fast nichts davon ist gekauft.“

Ziel: „Familien sollen eine gute Zeit haben“

Die gelungene Überraschung sei ein Highlight des Tages gewesen.Natürlich gab’s auch noch jede Menge mehr zu entdecken. Und wer Hunger bekam, der konnte sich mit Drachenschmaus (unter anderem mit roten Linsen, Tomatenmark und Karotten) oder Elfenstaubwaffeln stärken. Das Lichterfest statt eines Laternenfestes stattfinden zu lassen, sei eine Team-Entscheidung gewesen, erläuterte Eilmes-Walz, die sich über den guten Verlauf freute. Das Ziel dabei: „Die Familien sollen eine gute Zeit haben.“

Von Alexander Täger