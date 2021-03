Kater in Brome aufgegriffen

Brome

Auf der Bahnhofstraße in Brome wurde am Donnerstag, 11. März, ein weiß-grau getigerter Kater aufgegriffen. Das Tier hielt sich schon längere Zeit dort auf. Er ist unkastriert und wird auf etwa ein Jahr geschätzt. Als Erkennungsmerkmal ist auf einen Abdruck eines Halsbandes hinzuweisen, das vermutlich zu eng geworden ist. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Kater bereits längere Zeit unterwegs ist. Ansonsten ist er zutraulich und an das Zusammenleben mit Menschen gewöhnt. Wer seinen Kater erkennt oder etwas über seine Herkunft sagen kann, meldet sich beim Tierschutz Isenhagener Land unter Tel. (01 51) 58 56 50 80.

Von der AZ-Redaktion