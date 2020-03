Katachel: Vorsitzende Sybille Schnehage soll wieder nach Afghanistan reisen

Bergfeld

Hilfe muss in Kunduz in Afghanistan stattfinden, denn dort brauchen die Menschen eine nachhaltige Zukunft: Dies war ein Schwerpunkt der Jahreshauptversammlung der Hilfsorganisation Katachel. Zahlreiche Mitglieder waren gekommen, um den Bericht der ersten Vorsitzenden Sybille Schnehage zu hören. Zudem setzt sich der Verein dafür ein, dass Schnehage wieder nach Afghanistan reisen darf.

Versammlung: Passbeschränkung soll aufgehoben werden

Die Versammlung beschloss, einen Brief an die Bundesregierung, die Samtgemeinde Brome und die Gerichte zu schicken, dass die Passbeschränkung für die Vorsitzende aufgehoben werden muss. Kein anderes Vorstandsmitglied könne die verantwortungsvolle Arbeit in Kunduz übernehmen. Zumal keine andere Vorstandsperson sich in der Landessprache ausdrücken kann, und niemand das Vertrauen der Bevölkerung, wie Sybille Schnehage, erworben habe. Nur so könne Schaden von der Hilfsorganisation abgewandt werden.

Viel Hilfe geleistet

Es wurden Fotos aus Kunduz gezeigt, die die Lage dort verdeutlichten. Nicht nur die Hilfe für Witwen und Behinderte wurde dabei dargestellt, auch die Schulrenovierung und die Verteilung von Büchern, Heften und Stiften. Wichtig ist ebenso das Nähprojekt, in dem junge Frauen und Mädchen nachhaltig einen Beruf erlernen. So wurde auch einstimmig dafür gestimmt, dass anlässlich des Weltfrauentags der Verein direkt helfe und somit jede Lehrerin und jede Auszubildende mit einem Kleiderstoff beschenkt werde, aus dem diese sich nun ein Kleid anfertigen können.

Keine Beanstandungen beim Kassenbericht

Nach dem Vortrag des Kassenführers Dr. Peter Olav Pleuß berichtete Kassenprüfer Johannes Götz, dass bei eingehender Prüfung alle Belege vorlagen, und auch das Rechnungsprüfbüro habe keine Beanstandungen finden können. Beim Punkt Wahlen standen ein neuer Kassenprüfer und sein Stellvertreter zur Wahl, wobei Horst Moesta und Manfred Eichhorn diese Ausgabe übertragen wurde.

Der Haushaltsplan 2020 wurde verabschiedet, verbunden mit der Hoffnung auf weitere Spenden, um in Afghanistan Fluchtursachen zu bekämpfen.

