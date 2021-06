Ist die Chance für schnelles Internet in Brome jetzt vertan?

Brome

Das schnelle Internet mittels Glasfaser erreicht in der Samtgemeinde Brome teilweise nicht überall die erforderliche Resonanz, die einen kostenfreien Hausanschluss ermöglicht. Das hat der Gifhorner Versorger „Giffinet“ im Zuge des sogenannten Markterkundungsverfahren für die so genannten schwarzen Flecken mit Internetgeschwindigkeiten von mehr als 30 MBit/s feststellen müssen. Wie der Bromer Bürgermeister Gerhard Borchert(CDU) jetzt vor der Presse mitteilte, wollen einige Bürgermeister dennoch mit der Giffinet intensiv im Gespräch bleiben. „Es hat sich herausgestellt, dass weitere Abnehmer hinzukommen, wenn erst in ihrer Umgebung mit den Arbeiten begonnen worden ist.“ sagte Borchert.

Gerhard Borchert Quelle: Jörg Rohlfs

In der Samtgemeinde hatte die Giffinet bereits zum zweiten Mal einen Stichtag für die erforderliche Anmeldung gesetzt. Auch der hatte Mitte Mai nicht die erforderliche Beteiligung aufgezeigt. Wegen der aufwändigen Erschließung und der teilweise langen Glasfaserstrecken braucht die Giffinet in der Samtgemeinde Brome rund 60 Prozent anschlusswilliger Haushaltungen, im Flecken Brome beispielsweise hat man 50 Prozent erreicht. „Bei 300 Zusagen von 600 Haushaltungen ist das kein schlechter Wert“, sagte Borchert. Hier bestehe durchaus die Chance, dass der Anbieter kulant reagieren könnte.

„Wir wollen Gas geben für die digitale Zukunft“

Andere Gemeinden allerdings wiesen eine wesentlich schlechtere Beteiligungsquote auf. Gemeinsam mit dem Landrat wollen nun die Bürgermeister nicht nur in der Bevölkerung das schnelle Netz propagieren, sondern auch bei der Giffinet um Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse werben. „Wir wollen Gas geben für die digitale Zukunft“, sagte Borchert. Es müssten Wege gefunden werden, damit weitere Bereiche angeschlossen würden, auch wenn eventuell die angestrebte Kostendeckung nicht immer erreicht werden könne. Zwar sei die offizielle Anmeldefrist für einige Cluster abgelaufen, doch es bleibt die Chance, auch die bisher noch weißen, weil von schnellem Internet weit entfernten Flecken, von der Straßenkarte zu tilgen.

Schwierig gestaltet sich die Werbung für Glasfaser allerdings in den Bereichen, die schon jetzt eine relativ schnelle Verbindung per Kupferkabel haben. Ihnen reiche offenbar die vorhandene Leistung des Netzes. „Den Menschen hier müssen wir vermitteln, dass die digitale Zukunft unter Umständen eine noch schnellere Verbindung unbedingt erforderlich macht“, sagte Borchert.

Aufklärungsarbeit funktioniert am besten im direkten Dialog

Inga Lassen von Netservices, die das Marketing für Giffinet betreibt, hatte bereits darauf hingewiesen, dass das Fehlen von persönlichen Beratungsangeboten wegen Corona auch zur schleppenden Nachfrage beitrage. Besonders in bereits versorgten Gebieten mit mehr als 30 MBit/s funktioniere Aufklärungsarbeit am besten „im direkten Dialog“.

Andererseits erreichten die Bürgermeister in anderen Gemeinden allerdings nahezu täglich verzweifelte Anrufe von Interessierten, die unbedingt das schnelle Glasfaser als Firma oder beispielsweise für Homeoffice brauchen. „Die Menschen haben einfach Angst, dass für sie endgültig der Zug abgefahren ist“, meint Borchert. Dem sei natürlich nicht so.

Als letzter Ausweg bleibt die Hoffnung auf einen anderen Anbieter

Sollten die Kontakte mit der Giffinet allerdings auch in der Zukunft keine veränderten Ergebnisse bringen, so meinen auch einige Bürgermeisterkollegen aus der Samtgemeinde, dann müsse man eventuell nach einem anderen Anbieter Ausschau halten.

Von Burkhard Heuer