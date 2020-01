Das sind die wichtigsten Vorhaben für 2020

Samtgemeinde Brome

Persönlich sieht Bürgermeisterin Manuela Peckmann die größte und schwierigste Herausforderung in der Begegnung des Klimawandels mittels eines Umdenkens in der Gesellschaft – gleichwohl sich entsprechende Aspekte mehr und mehr auch in der Arbeit für die Samtgemeinde niederschlagen, wird diese indes nach wie vor geprägt durch die Konzentration auf Pflichtaufgaben, deren umfängliche Erfüllung auch 2020 eine Frage von personellen Ressourcen und Geld ist.

Individuelle Konzepte

Zum ersten Mal weise der Haushalt in diesem Jahr keine Überschüsse aus, die Erstellung eines Nachtragshaushalts sei bereits beschlossene Sache, eine weitere Erhöhung der Samtgemeindeumlage möglich, so Peckmann. Sie hegt allerdings den Wunsch, bei einer diesbezüglichen „Abwägung das Wohl und Wehe der Gemeinden im Blick zu haben“ und ihnen „ausreichend Mittel“ zu lassen – für die Erfüllung von Aufgaben und Leistungen, auch freiwilliger, im Rahmen „individueller Konzepte, denn jede Gemeinde ist anders“.

Sechs-Gruppen-Kita

Die Samtgemeinde widmet sich derweil 2020 der Umsetzung des Sanierungskonzeptes für den Schulstandort Rühen. Begonnen wird mit dem Einbau neuer Fenster im Grund- und Realschulgebäude: „Um anschließend im Bestand zu sanieren, müssen zunächst Unterrichtsräume geschaffen werden.“ Bereits begonnen haben die Arbeiten für eine Sechs-Gruppen-Kita auf dem Gelände der Schule.

Geld aus Härtefonds

„Die Einrichtung wird 2021 bezugsfertig sein“, kündigt die Samtgemeindebürgermeisterin, die im gleichen Atemzug davon berichtet, dass aufgrund der Beitragsfreiheit für Kindergärten „jede neue Gruppe Mehrkosten von 50 000 bis 60 000 Euro für uns bedeutet“. Raum für zwei weitere Gruppen (in Brome und an einem noch nicht bestimmten Ort) soll ebenfalls in diesem Jahr noch geschaffen werden. Ein – kleines – Trostpflaster ist da die Bewilligung von rund 800 000 Euro für die kommenden drei Jahre aus dem Härtefonds des Landes.

Sachliche Betrachtung

Fertiggestellt werden soll in diesem Jahr außerdem das neue Feuerwehrhaus in Brechtorf. Ob alle baulichen Maßnahmen allerdings so umgesetzt werden können, wie sie umgesetzt werden sollen, hänge davon ab, ob sie verwaltungsseitig trotz „ Fachkräftemangels“ auch abgearbeitet werden können: „Es ist nur ein bestimmter Umfang möglich, mehr geht nicht“, weiß Peckmann. Allerdings auch finanziell: „Man muss sachlich betrachten, was machbar ist und wie viel Geld man ausgeben kann“, sagt sie auch mit Blick auf den Plan, in Parsau eine Schulturnhalle zu bauen.

Feuerwehr als Einheit

Beim Thema Investitionen verweist sie auch noch einmal auf die Feuerwehr – die mittlerweile organisatorisch sehr gut aufgestellt sei und sich samtgemeindeweit als Einheit verstehe und agiere. Die Wehren Kaiserwinkel und Altendorf erhalten nämlich 2020 Ersatzfahrzeuge, wenn auch aufgrund beengter Raumverhältnisse gebrauchte respektive im Tausch, „um die Situation zu entzerren“.

Nachhaltige Materialien

Und um auch besagtem Umdenken im Bezug auf Klimaschutz auch im Rathaus Rechnung zu tragen, soll bei den Bauvorhaben der Samtgemeinde künftig „noch stärker auf den Einsatz nachhaltiger Materialien und erneuerbarer Energien geachtet werden“, sagt Peckmann. Teurer sei da mitunter – in Lebenszyklen gedacht – durchaus günstiger.

Von Jörg Rohlfs