In Tiddische startet die Sanierung des Bürgerhauses

Tiddische

Ein Minus von rund 300 000 Euro, das aus den Rücklagen ausgeglichen wird, weist der jetzt vom Rat verabschiedete 1,7-Millionen-Euro Haushalt der Gemeinde auf. Das überrascht Wieland Bartels aber auch nicht: „Wir haben eine Menge vor.“ Sauer stößt dem Bürgermeister auf, dass ein Großteil des Etats „von Kreis- und Samtgemeinde eingenommen wird“.

Die Liste der Vorhaben wird von den Kosten her angeführt vom Beginn der Sanierungsmaßnahmen des Bürgerhauses in Tiddische, die von neuem Boden und Decke im Saal bis zur Trocknung des Mauerwerks reichen. Auf 200 000 Euro beläuft sich hierfür das Startkapital. Womit begonnen wird, soll in einer der nächsten Ratssitzungen festgelegt werden.

50 000 Euro für Baumpflege und Anpflanzungen

„Viel gemacht“ worden sei bereits am DGH Hoitlingen. Für eine „Risse-Sanierung“ sowie das Anlegen einer Terrasse stehen im Haushalt 2021 noch einmal 30 000 Euro. Nachdem die Gemeinde ein Baumkataster angelegt hat, sind 50 000 Euro vorgesehen für Baumpflegemaßnahmen und die Pflanzung von rund 50 Bäumen auf gemeindlichen Flächen. Der Ansatz soll künftig jährlich beihalten werden, aber sich erheblich verringern.

Mit 50 Prozent (10 000 Euro) unterstützt die Gemeinde den Tennisverein bei der Neuanlage seiner beiden Ascheplätze, 6000 Euro sollen in das Aufhübschen der Gedenkstätte in Hoitlingen investiert werden, deren 100-jähriges Bestehen man kommendes Jahr feiern könnte. 10 000 Euro werden für neue Geräte auf dem Spielplatz in Hoitlingen ausgegeben, bestehende hatte der TÜV bemängelt.

„Auch ein Dorf kann digital“

Für die Einrichtung von öffentlichem WLAN, beispielsweise in den Gemeinschaftshäusern, vor den Feuerwehren, an Bushaltestellen und auf Sportplätzen, sind 30 000 Euro eingeplant: „Nicht nur Städte, auch ein Dorf kann digital“, sagt Wieland Bartels. 20 000 Euro stehen für die Einrichtung von E-Ladestationen für Autos im Etat, Standorte könnten DGH und Bürgerhaus werden.

Eischotter Straße soll endlich saniert werden

Was länger währt: Der innerörtliche Teil der Eischotter Straße wird saniert. Quelle: Alexander Täger Archiv

Die gleiche Summe will die Gemeinde in diesem Jahr in die Unterhaltung von Straßen investieren – insbesondere soll endlich vorgenommen werden die Sanierung des innerörtlichen Teils der Eischotter Straße. 50 000 Euro stehen im Haushalt auch für Planungskosten, allerdings nicht für ein konkretes Projekt, sondern als Verfügungsmasse, „falls wir schnell reagieren müssen, weil sich Fördermöglichkeiten auftun“, so Bartels.

Zweite Stelle für das Gemeindebüro

Höhere Personalkosten sind eingeplant, weil eine zweite Teilzeitkraft im Gemeindebüro eingestellt werden soll, um einen „einfachen Übergang“ gewährleisten zu können, wenn die jetzige Büroleiterin in einigen Jahren in Rente geht. „Genug Arbeit gibt es auch“, so der Bürgermeister mit Blick auf die genannten Vorhaben. Eines, das der Gemeinde eine Unterhalts-Abschlagszahlung von 110 000 Euro beschert, ist die Erschließung des – bereits ausverkauften – Baugebiets Am Sportplatz, die Ende Juni beginnen und im Oktober abgeschlossen werden soll.

Tiddische ist „der Zahlmeister“

Gänzlich unzufrieden ist Bartels mit der Höhe der Umlagen: An den Landkreis müsse die Gemeinde 410 000 Euro überweisen, an die Samtgemeinde 523 000 Euro. Vom Einkommensteueraufkommen in Höhe von 960 000 „bleibt da kaum etwas übrig. Das Solidaritätsprinzip ist ja okay, aber es muss auch in beide Richtungen gelten“. Tiddische sei „der Zahlmeister“, bekomme aber seit geraumer Zeit „relativ wenig zurück. Wir haben auch Kindergärten und Feuerwehrhäuser, die Probleme bereiten. Die werden aber nicht ernst genommen“, ärgert sich der Bürgermeister.

Von Jörg Rohlfs