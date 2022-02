In Rühen startet die Vorvermarktung für Glasfaseranschlüsse

Rühen

Nach Eischott und Brechtorf steht nun der Ortsteil Rühen im Fokus der Lünecom. In Eischott werden bereits etwa 350 Haushalte mit Glasfaser versorgt. In Brechtorf beginnen in Kürze die Bauarbeiten für den Anschluss von ungefähr 550 weiteren Haushalten. Und auch im Ortsteil Rühen soll ein hochmodernes Glasfaser-Netz bis ins Haus verlegt werden (FTTH). Voraussetzung dafür ist, dass genügend Haushalte mitmachen und einen Vertrag abschließen.

Das kommt für insgesamt rund 1 600 Haushalte in Frage, die sich ab sofort um einen Glasfaser-Anschluss bewerben können – das Glasfaser wird bis zu 15 Meter Anschlusslänge auf privatem Grund kostenlos verlegt, nach der Vorvermarktungsphase ist dieser Hausanschluss dann kostenpflichtig. Die Lünecom hat ihre Vorvermarktung gestartet, die Anträge können bis zum 26. Mai gestellt werden.

Seit 1998 setzt das Unternehmen Lünecom auf Glasfaser

„Da die Anforderungen der Menschen an einen Internet-Anschluss immer größer werden und die alten Kupferleitungen an ihre Grenzen stoßen, ist dies ein guter Zeitpunkt, auf Glasfaser zu wechseln“, meint eine Sprecherin der Lünecom. Das Unternehmen setzt seit 1998 auf Glasfaser und geht diesen Weg auch in Rühen weiter. Als Vertriebspartner vor Ort ist die Firma Mavetra im Einsatz.

Alle Bürgerinnen und Bürger aus Rühen sind zur ersten Infoveranstaltung am Donnerstag, 3. März, ab 18.30 Uhr in der Sporthalle der Johannes-Gutenberg-Schule willkommen, pro Haushalt darf allerdings nur eine Person teilnehmen, und die Corona-Auflagen sind zu beachten.

„Gemeinsam werden wir die Quote für den Ausbau erreichen“

Lars Grodtmann, Vertriebsleiter für Privatkunden bei der Lünecom: „Der Ausbau in Rühen war von Anfang an geplant und wir konnten die Tarife sogar nochmals verbessern. Dieses Vorhaben wird in Rühen als Gemeinschaftsaufgabe verstanden, bei der alle mithelfen – wir freuen uns über die Unterstützung. Gemeinsam werden wir die Quote für den Ausbau erreichen, da bin ich mir ganz sicher.“ Er hoffe, dass in Rühen und Brechtorf alle genauso begeistert vom „neuen Internet“ sind wie in Eischott. „Dann haben wir unser Ziel erreicht.“

Weitere Informationen – auch über die angebotenen Down- und Upload-Geschwindigkeiten – stehen im Internet auf der Homepage der Lünecom: www.luenecom.de/gifhorn auf dem Reiter „Rühen“, es gibt sie auch direkt bei der Hotline unter Tel. (0800) 000 98 52.

Von der AZ-Redaktion