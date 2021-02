In Rühen brennt ein Jacuzzi ab

Rühen

Die Meldung lautete: Gartenhaus brennt. Am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr rückten die Feuerwehren Rühen, Brechtorf und Eischott in die Wilhelm-Raabe-Straße in Rühen aus, wo sich das Gartenhaus allerdings als brennender Jacuzzi entpuppte. Dieser brannte in voller Ausdehnung. Die Einsatzkräfte kühlten zunächst die angrenzende Hausfassade, bevor sie den Pool löschten. Anschließend kontrollierten sie das Wohnhaus mit Hilfe der Wärmebildkamera, ob sich doch irgendwo noch Brandnester befanden, und überprüften es auf gefährliche Rauchgase. Die Bewohner kamen mit dem Schock davon, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus wurde von den Einsatzkräften verhindert.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion