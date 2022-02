In Ehra-Lessien gibt’s Fahrtraining mit den E-Lastenbikes vom Förderverein

Ehra-Lessien

Der Förderverein „Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team“ hat seit ein paar Wochen zwei E-Lastenbikes im Schuppen stehen. Jetzt, wo über kurz oder lang der Frühling beginnt, sollen sie genutzt werden für Einkaufstouren ebenso wie für Ausflüge. Allerdings will das Fahren mit den Lastenbikes geübt sein. Deshalb lädt der Förderverein zum Training ein.

Sportliches und umweltfreundliches Einkaufen mit dem Fahrrad ist angesagt! Und damit die Einkäufe auch transportiert werden können, stehen im Container die im Dezember abgeholten E-Lastenbikes und zwei City-Bikes mit Anhängern. Für die Anschaffung hatte der Förderverein vom Zweckverband Großraum Braunschweig aus dem Fördertopf „Klimafreundlich leben“ und von der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Niedersachsen jeweils ein E-Lastenbike gefördert bekommen, die Anschaffung der beiden City-Bikes wurden über das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung finanziert.

Einmal im Monat mit den E-Lastenbikes zum Einkaufen nach Brome

Geplant ist, vom März an jeden letzten Montag im Monat mit den E-Lastenbikes und eigenen Fahrrädern zum Einkaufen nach Brome zu fahren. Start ist dann immer um 9 Uhr am Dorftreff Mosaik, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Einige Mitglieder vom Mosaik-Team haben die Lastenbikes schon mal ausprobiert und sind begeistert, haben aber auch festgestellt, dass es ohne Übung nicht so ganz klappt mit dem Fahrgefühl. Und da die Räder von Bürgern oder Vereinen aus der Gemeinde auch für Einkaufsfahrten ebenso wie für Ausflüge ausgeliehen werden können, bietet der Förderverein für Interessierte Fahrtraining mit den E-Lastenbikes an.

Start des Trainings ist am Dienstag, 8. März. Dann wird jeden Dienstag von 15 bis 18 Uhr die Möglichkeit geboten, die E-Lastenbikes kennenzulernen und Probe zu fahren. Und so ganz nebenbei lässt sich die Wartezeit bis zur Probefahrt im Mosaik-Treff mit einem gemütlichen Plausch bei Kaffee, Tee, selbstgebackenem Kuchen oder Schnittchen genießen. Wer in diesem Zeitfenster nicht kann, kann über die Homepage www.mosaikehralessien.de oder per Mail an info@mosaikehralessien.de auch andere Trainingszeiten vereinbaren.

Der Klön-Treff im Mosaik startet wieder

Der 8. März ist auch der Auftakt für den Neustart des Klön-Treffs im Mosaik. Dann wird es dienstags ab 15 Uhr im Treff regelmäßig wieder die Möglichkeit zum Reden geben. Das Mosaik-Team freut sich darauf, nach langer Pause endlich wieder die Türen öffnen zu dürfen. Damit das dann auch so bleibt, bittet das Team darum, die 3G-Regel einzuhalten und nur zu kommen, wenn man geimpft, genesen oder frisch getestet ist.

Von der AZ-Redaktion