Brome

Gewagt und gewonnen: 2020 machten Kathrin Schenk und Iris Buch einen Traum wahr und gründeten den TSV Brome. Mit der Trendsport-Art Parkours, Erlebnis-Sport für Kinder und Pilates für Erwachsene wollten sie die Freizeitsportler von der Couch holen. Doch dort mussten die Bromer über Monate weitgehend notgedrungen wegen Corona bleiben.

Im Vereinsregister seit Juli 2020

So kam es im Juli zu einer kuriosen Meldung. Der Eintrag ins Vereinsregister war geschafft, aber der Verein noch weit davon entfernt, loslegen zu können. Gerade einmal drei Tage lang hatten die Beiden Kurse gegeben, ehe die Corona-Regeln den Freizeitsport lahm legten.

Fast ein Jahr später sind auch für den Freizeitsport deutliche Lockerungen da, und Iris Buch sprudelt nur so über vor Freude: „Von Null auf 100 haben wir jetzt mehr als 100 Mitglieder. Das hätten wir nie zu hoffen gewagt.“ Seit einigen Wochen bietet der Trend- und Sportverein (TSV) Brome draußen die ersten Bewegungsangebote an. Im April sogar bei Temperaturen um die fünf Grad.

Erlebnissport für Kinder läuft seit Kurzem

Endlich gibt es wieder die bei den Kleinsten beliebten Sportangebote, die Iris Buch in Fantasie- und Erlebnisreisen verpackt. Ein bisschen umdenken muss sie. „Aber die Kinder sind begeistert. Der Hula-Hoop-Reifen stellt dann einmal eine Insel dar, das andere Mal ein Boot. Das geht schon.“

Der FC Brome stelle dafür seinen Sportplatz zur Verfügung. Man hilft sich in diesen Zeiten. Die Nutzung der Halle wäre jetzt mit Hygienekonzept auch wieder möglich. Aber Iris Buch mag aktuell nur wenig Gebrauch davon machen. Nur mit der Psychomotorik-Gruppe geht die Sportexpertin mit C-Lizenz nach drinnen.

Wegen Corona ist weiter Vorsicht angesagt

An der frischen Luft mag sie lieber noch bleiben mit ihrer neuen Sportgemeinde. Corona sei vermutlich so ganz noch nicht vom Tisch. Abstand halten und bei Nähe Maske tragen, sei ihr sehr wichtig. „So verantwortungsbewusst sollten wir jetzt noch alle sein.“ Nach monatelangen, einsamen Onlinekursen findet auch Pilates an der frischen Luft statt.

Nach und nach fährt nun das komplette Sportangebot des neuen Vereins hoch. Mit dem Eltern-Kind-Turnen möchten die Verantwortlichen bald draußen starten. Mit Kindern und Jugendlichen konnte Iris Buch schon seit ein paar Wochen Parkours machen. „Das ist eh ein Outdoor-Sport.“

Ziel: Alle Kinder spielerisch fördern

Was sie feststellt nach der Corona-Zwangspause: „Alle Kinder sind so diszipliniert, es ist eine tolle Stimmung, weil sich alle so freuen, wieder Sport machen zu können.“ Treu bleibt der Verein seinem Ziel, kein Ort für Leistungsdruck zu sein. Spielerisch auch jene mit weniger Talent nach ihren Möglichkeiten zu fördern, hat sich der TSV auf die Fahnen geschrieben.

Groß Werbung müssen sie dafür aktuell überhaupt nicht machen. „Hier wollen sich jeden Tag so viele anmelden. Die Leute sind so ausgehungert.“

Von Andrea Posselt