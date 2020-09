Lessien

Die Schülerin geht in Mexiko über den Rasen, haarscharf beobachtet von der Lehrerin in Lessien. Guckt der junge Hund seine Besitzerin an, soll dieser Blickkontakt sofort belohnt werden. Später folgen die Kommandos Fuß, Sitz, Platz, Bleib. Das Hunde-Abc lernt die junge Labrador-Hündin, die da in Mexiko die Schulbank drückt. „Das sind Viktoria und ihre Hündin Leyla“, erläutert Swetlana Fitz von der Hundeschule Ehra-Lessien. Viktoria hat als Krankenschwester „meine Tochter betreut“. Wegen VW zog Viktoria später mit ihrem Mann nach Mexiko. Dort nahm sie laut Fitz drei Straßenhunde auf, Hündin Leyla ist einer davon. Mit Blick auf die Rücksiedlung nach Deutschland und dem hier vorgeschriebenen Hundeführerschein für Ersthundebesitzer fragte Viktoria nicht nur für sich, sondern auch für eine Freundin bei Swetlana Fitz zwecks eines Online-Trainings an – „als Fundament für die Prüfung zum Hundeführerschein“. Und das funktionierte laut Fizz umgehend – auch wegen Corona.

Wegen Corona war das Hundetraining komplett untersagt

Sie erläutert: „Wegen Corona war das Hundetraining anfangs komplett untersagt. Meine Einnahmen waren auf Null.“ Das brachte Fitz auf die Idee, Online-Kurse anzubieten. „Ich besorgte mir eine App“, sagt sie und startete mit Online-Übungen – bald auch in Mexiko. Mittlerweile ist das Training in Deutschland auf dem Platz mit gebührendem 1,50 Meter-Abstand wieder erlaubt. Daran regelmäßig teilzunehmen, ist für Viktoria und Hündin Leyla wegen der Entfernung aber etwas schwierig. Swetlana Fitz kommt der Deutschen in Mexiko und ihren Hunden da gern entgegen – mit dem Online-Training. Dabei kommt Fitz als Personal-Trainer via PC ins Haus oder in den Garten im entfernten Mexiko. Die Trainerin ist auf diese Weise live vor Ort, gibt Tipps und Anweisungen, korrigiert Fehler vor der Kamera ihres PCs. Ein bisschen zeitverzögert hört Viktoria in Mexico genau, was Fitz erläutert. Der Plan funktioniert, das Training auch. Aber es gibt laut Fitz gut zu tun. „Die Straßenhunde sind ängstlich, oft sozial nicht verträglich.“

Arbeit ohne jede Gewalt, ohne Druck

In ihrem Training arbeitet Fitz eigenen Angaben zufolge „ohne jede Gewalt, ohne Druck“. Das erste, was geübt wird, ist laut der Trainerin der Blickkontakt. „Guckt der Hund, wird er belohnt und zwar sofort.“ Es folgen Vertrauensübungen – „der Hund soll sich ordentlich auf die Seite legen lassen“ –, falls einmal medizinische Untersuchungen erforderlich sind. Dann geht es weiter mit Leinenführung, Unterordnung, Grundkommandos. Das alles wird vor der Kamera geübt. „Dabei beträgt der Preis für eine Stunde Unterricht 30 Euro“, sagt Fitz, die unter Tel. (01 62) 9 62 11 00 erreichbar ist.

Regelmäßig schalten sich Schülerinnen und Trainerin zusammen, dann zeigen Viktoria und Leyla, ob sie unter der Woche ihre Hausaufgaben erledigt und das gepaukt haben, was Lehrerin Swetlana Fitz ihnen aufgegeben hat. Der Online-Unterricht aus Ehra-Lessien macht in Mexiko Schule. Laut Fitz spielen jetzt bereits weitere deutsche Bekannte von Viktoria vor Ort mit dem Gedanken, ebenfalls mit ihren Hunden die Online-Schulbank zu drücken.

Von Hilke Kottlick