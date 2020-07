Tiddische

Bis 2022 müssen in Deutschland alle Bushaltestellen behindertengerecht umgebaut worden sein. In diesem Zuge soll die Hoitlinger Bushaltestelle in die Lindenstraße verlegt werden. Dafür soll eine Buswendeschleife und zugleich ein Dorfplatz auf der Fläche vor dem Kalthaus an der Kreuzung Lindenstraße/Am Sportplatz entstehen. Auf dem Platz könnten dann möglicherweise auch der Weihnachts- oder der Maibaum aufgestellt werden, Strom und Wasser könnte aus dem Kalthaus bezogen werden. Zwei Varianten – breitere Straße, kleinerer Platz und umgekehrt – standen zur Auswahl. Der Tiddischer Gemeinderat einigte sich mehrheitlich auf einen Kompromiss: Die Straße Am Sportplatz soll demnach an der entsprechenden Stelle rund sechs Meter breit werden und der Radius der Schleife viereinhalb Meter betragen.

Sperrung zwischen Barwedel und Tiddische Bürgermeister Wieland Bartels teilte im Tiddischer Gemeinderat mit, dass die Straße zwischen Barwedel und Tiddische von Dienstag, 4. August, bis Freitag, 7. August, voll gesperrt wird. Ab Samstag, 8. August, werde es für etwa einen Monat eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 Stundenkilometer geben. Mitte September werde es wahrscheinlich zu einer weiteren Vollsperrung kommen.

Etwa zwei Drittel der Verkehrsteilnehmer im Drömlingsweg in Tiddische fahren zu schnell. Das zeigen die Aufzeichnungen der Geschwindigkeits-Messtafel. Die Messtafel erstellt automatisch eine anschauliche Statistik, die Marco Langer ( SPD) kurz per Beamer und Leinwand zeigte. Vom 4. bis 29. Juli wurden 5555 Objekte von der Anlage gemessen – 65,6 Prozent waren zu schnell. Allerdings würden auch Radfahrer aufgezeichnet, gab Bürgermeister Wieland Bartels ( SPD) zu bedenken, dass der Anteil der zu schnell fahrenden Autos höher sein könnte. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 71 Stundenkilometern – der Drömlingsweg ist eine Tempo-30-Zone.

Anzeige

Rat beschließt Tempo-30-Zonen auf allen Gemeindestraßen

Der Rat beschloss außerdem bei einer Gegenstimme, dass auf allen gemeindeeigenen Straßen eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden soll. Für alle anderen Straßen „können wir es nicht entscheiden“, sagte Bartels mit Blick auf die Zuständigkeiten. „Darf man in einer Dreißiger Zone Halteverbotsschilder aufstellen?“, fragte Eckhard Jahn ( CDU), der auf eine frühere Vereinbarung zwischen Gemeinde und Feldmarkinteressentschaft verwies, nach der landwirtschaftlicher Verkehr im Mühlenweg nicht gestört werden dürfe. Jahn wollte den Mühlenweg vom Beschluss ausnehmen lassen, dies fand keine Mehrheit. Die Halteverbots-Frage werde geklärt, entgegnete Bartels. Für die Tempo-30-Zonen müsse nun ein entsprechender Antrag an den Kreis gestellt werden, sagte der Bürgermeister.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Tempo 30: Das möchte der Rat für alle gemeindeeigenen Straßen beim Landkreis beantragen. Quelle: Alexander Täger

Vermehrt habe es Beschwerden über die Parkplatzsituation in der Eischotter Straße in Hoitlingen gegeben, wie außerdem bei der dritten Ratssitzung innerhalb weniger Wochen von Bürgermeister Bartels zu erfahren war. Probleme habe es aufgrund parkender Autos etwa mit der Müllabfuhr gegeben. Auch die Feuerwehr müsse die Straße problemlos entlangfahren können. Besonders gefährlich: Fotos beweisen, dass sogar im Kurven-Innenbereich sowie zu dicht an der Kreuzung zum Rübekamp geparkt wurde. Grundsätzlich sollten Eigentümer für Parkplätze auf ihren Grundstücken sorgen, auch wenn es dabei Ausnahmen gebe, hieß es. Ein Beschluss wurde nicht gefasst, stattdessen werde darauf hingewiesen, dass vermehrt auf das Parken geachtet werde. „Wenn wir in der Zukunft merken, dass wir da etwas machen müssen, werden wir auch etwas machen“, so Bartels, der auf Einsicht hofft.

Von Alexander Täger