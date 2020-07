Tiddische

„Wir hatten länger keine Sitzung“, erklärt Bürgermeister Wieland Bartels die lange Liste an Mitteilungen, die er dem Rat und interessierten Zuhörern im Dorfgemeinschaftshaus Hoitlingen machte. Dazu gehörte auch, dass der Wasserverband Vorsfelde gebeten wurde, die Entwässerungssituation auf der Hauptstraße in Hoitlingen zu prüfen.

Dort war es Mitte Juni nach heftigen Gewittern und Starkregen insbesondere in Höhe des Ehrenmals, wo „der tiefste Punkt des Dorfes ist“, zu Überflutungen gekommen: „Und das war schon öfter der Fall“, berichtet Bartels. Ob möglicherweise zu gering dimensionierte Straßeneinläufe oder Leitungsquerschnitte verantwortlich verantwortlich dafür sind, dass bei starkem Regen der Bereich absäuft, könne derzeit nur spekuliert werden. Nun soll die Ursache dafür ermittelt werden.

Spitzenwert waren 108 Stundenkilometer

Die Geschwindigkeitsmesstafel der Gemeinde hat nicht nur einen neuen Standort – am Drömlingsweg in Tiddische, wo laut Bartels immer wieder Hinweise über zu schnelles Fahren eingingen – sondern auch eine praktische Zusatzfunktion: Sie merkt sich die Messungen. „Wir haben den Speicher ausgelesen und es jetzt schriftlich, dass auf der Hauptstraße in Hoitlingen viele zu schnell und einige viel zu schnell fahren.“ Der gemessene Spitzenwert seien 108 Stundenkilometer gewesen: „Das geht gar nicht.“ Die Daten werden auch an die Polizei zur Auswertung übermittelt als Grundlage für Gespräche darüber, „was man gegen die Heizerei machen kann“.

Ferner vermeldet wurde von Bartels während der Sitzung, die mit einer Schweigeminute für das verstorbene ehemalige Ratsmitglied Detlef Ahrens begonnen wurde, dass neben Ehra, Parsau und Brome mittlerweile auch Tiddische – wieder – als Standort für eine weitere Kita-Gruppe „in Betracht gezogen werde“. Die Gemeinde sei lediglich „wegen falscher Annahmen“ vorübergehend „aus dem Rennen“ genommen worden: „Wir haben an unserem Kindergarten noch jede Menge Platz für einen Anbau.“ Der Bürgermeister hofft nun darauf, dass „die Samtgemeinde das Gespräch sucht“.

Parkärger an der Eischotter Straße

Er hofft auch auf ein Mitwirken der Anwohner der Eischotter Straße in Hoitlingen. Dort käme aufgrund beidseitigen Parkens von Fahrzeugen, unter anderem Wohnmobilen, am Fahrbahnrand zu Problemen bei An- und Abfahrten der Feuerwehr sowie bei der Müllabfuhr: „Dafür ist die Straße zu schmal. Auf den Grundstücken vorhandene Abstellmöglichkeiten sollten genutzt werden“, so Bartels Appell. Auch dass der Festplatz von Dauerparkern missbraucht wird, sei der Gemeinde ein Dorn im Auge – auch weil dabei Parkplätze für die Mitglieder der Feuerwehr fehlten. Deshalb sei dort ein Schild aufgestellt worden, dass die Situation ändern solle.

Umsteigefreie Anbindung an Wolfsburg

Und schließlich teilte der Bürgermeister noch mit, dass im neuen Entwurf des Nahverkehrswegeplans auch die Gemeinde Erwähnung findet: „Eine umsteigefreie Anbindung an Wolfsburg soll geprüft werden. Wenn sie käme, wäre das sehr erfreulich.“ Außerdem: Das Bürgerhaus in Tiddische ist nach Corona-Lockdown ab sofort wieder geöffnet. „Zunächst aber nur für Vereine und unter Einhaltung der Hygiene-Regeln“, so Bartels. Der Fortgang der Sanierung des Bürgerhauses soll bei der nächsten, bereits diese Woche stattfindenden Ratssitzung beraten werden.

