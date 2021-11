Tiddische

Die Gemeinde hat einen neuen Bürgermeister: In seiner konstituierenden Sitzung wählte der Rat in offener Abstimmung den bisherigen Stellvertreter Daniel Krause (SPD) einstimmig in dieses Amt. Rats-Neuling Ramona Haut (SPD) ist jetzt nicht nur erste stellvertretende Bürgermeisterin, sondern auch allgemeine Verwaltungvertreterin, Marco Langer (SPD) ist zweiter Stellvertreter.

Mit einem zweiten Newcomer, dem erst 18-jährigen Gymnasiasten Maurice Bove, der bei der Kommunalwahl als Einzelbewerber an den Start gegangen war, bildet die siebenköpfige SPD-Fraktion eine Gruppe. Die CDU verfügt über drei Mandate. „Wir haben in den vergangenen fünf Jahren schon saubere, sachliche Arbeit geleistet. In den Sitzungen herrschte gegenseitige Achtung – auch wenn Demokratie nie ohne Diskussion auskommt“, bringt Krause gegenüber AZ/WAZ seine Überzeugung zum Ausdruck, dass dies auch Zukunft so sein wird.

„Die Ratsarbeit in die Breite bringen“

Wie auch schon in der vergangenen Wahlperiode verzichtete der Gemeinderat auf die Bildung jedweder Ausschüsse, um „die Ratsarbeit in die Breite zu bringen und damit alle Mitglieder jederzeit auf Stand sind“, so der neue Bürgermeister. Dritter Neueinsteiger im Rat ist Michael Krupke (CDU), vielen bekannt als Admin der Homepage „Wir sind Tiddische“.

Aus dem alten Rat verabschiedet wurden neben Eckhard Jahn und Dennis Janze auch der bisherige Bürgermeister Wieland Bartels (SPD), der jetzt Samtgemeindebürgermeister ist. Für ihn rückte Dorthe Berlinecke in den Gemeinderat nach. Neu und wieder im Rat ist Edgar Klopp (SPD), er rückte für Martina Jehnert nach, die aus persönlichen Gründen auf ihr Mandat verzichtete.

DGH’s sanieren und Bauland ausweisen

Daniel Krause (49, liiert, drei Töchter) benannte auf Anfrage die aus seiner Sicht wesentlichen Vorhaben, die in der Doppel-Gemeinde Hoitlingen/Tiddische als nächstes angegangen respektive weiter verfolgt werden müssen. Neben der Sanierung des Bürgerhauses in Tiddische sei es, auch das an einen Gastronomen verpachtete Dorfgemeinschaftshaus in Hoitlingen „auf Stand zu halten“ und „endlich“ mit dem Baugebiet am östlichen Ortsrand von Hoitlingen zwischen Lindenstraße und Am Sportplatz zu starten: „Um die Leute im Dorf und die Vereine lebensfähig zu halten.“

„Mit spitzem Bleistift rechnen“

Straßenbeleuchtung: Das Thema steht oben auf der Agenda. Quelle: Christina Rudert Archiv

Trotz eines aktuellen Kassenstands der Gemeinde von rund 2,6 Millionen Euro, werde er weiterhin „mit spitzem Bleistift rechnen“ und „sparsam“ mit dem Geld umgehen, aber „die Agenda abarbeiten“. Auf der steht gemäß den Worten von Krause auch noch immer der Ausbau des innerörtlichen Teils der vor Jahren entwidmeten Eischotter Straße, aber auch das Thema Straßenbeleuchtung – bei der sei es gerade wieder mal zu Ausfällen gekommen.

Hoffnung auf Synergieeffekte im Bereich Tiefbau

Auf „Synergieeffekte im Bereich Tiefbau“ hofft die Gemeinde in diesem Zusammenhang durch den anstehenden Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde: „Giffinet will im Sommer damit beginnen. Also müssen wir im Frühjahr die Pläne für die neue Beleuchtung in der Schublade haben“, macht Krause Druck. Insbesondere auch, weil er in letzter Zeit mit Frauen über das Thema gesprochen habe und diese ihm zu verstehen gegeben hätten, dass sie sich in dunklen Ecken im Ort „unwohl fühlen“.

Von Jörg Rohlfs