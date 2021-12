Tiddische

Irgendwie geplant ist die innerörtliche Sanierung der Eischotter Straße in Hoitlingen seit langem schon. Jetzt befasste sich der Rat erneut mit dem Thema. Und wenn alles gut läuft, könnten die Bauarbeiten kommenden Sommer starten, wie Bürgermeister Daniel Krause auf AZ/WAZ-Anfrage erklärt.

Vor der Sitzung habe der Rat den Ort und die Stelle in Augenschein genommen, um anschließend den Entwurf des Planungsbüros für die Sanierung noch einmal „anzupassen“. Die Änderungen sollen vom Büro in den Entwurf eingearbeitet werden und dieser bei der nächsten Sitzung beschlossen und die Arbeiten ausgeschrieben. Etwa von der Einmündung Rübekamp bis zur Tannenschonung hinterm Sportplatz soll die Straße auf Vordermann gebracht werden.

Weitere Parkmöglichkeiten schaffen

Dabei soll der Fußweg fortgeführt, die Oberfläche der Fahrbahn erneuert werden, indem nach Abfräsen ein Flies aufgelegt und darauf asphaltiert wird, sowie einige Parkmöglichkeiten geschaffen werden. Die 240 000 Euro, die die Gemeinde Tiddische nach der Entwidmung der Straße 2016 vom Landkreis als Ablösesumme bekam, würden dafür nicht komplett verbraucht, weil die Verbindung nach Eischott auch in seinem Status als Wirtschaftsweg unterhalten werden müsse, erklärt Krause.

„Nicht viele neue Vorschläge“ habe es bis dato hinsichtlich des Glascontainer-Standorts in Tiddische gegeben. Die Behälter sollen aus dem Drömlingsweg verschwinden, weil viele Nutzer sich nicht an die vorgeschriebenen Einwurfzeiten hielten, was die Anlieger nicht tolerieren. In Ermangelung anderer Alternativen verständigte sich der Gemeinderat darauf, zu „prüfen“, ob ein Standort am Ende des Rekenwegs hinterm Sportgelände eine Alternative darstellen würde.

Beide Ehrenmale sollen aufgearbeitet werden

Aufgearbeitet werden sollen auch die Ehrenmale in beiden Ortsteilen. Für das granitene in Hoitlingen, das 1922 errichtet wurde und demnach nächstes Jahr Hundertjähriges feiern kann, steht das Ergebnis der Ausschreibung schon fest. Aber für das aus Sandstein in Tiddische sei noch kein annehmbares Angebot eingegangen.

Probleme mit dem neuen Bushaltepunkt

Eher schlecht als recht funktioniere bislang auch noch der neue Bushaltepunkt mit Wendeschleife in der Lindenstraße in Hoitlingen: Seit Inbetriebnahme mit der Einführung des Winterfahrplans Anfang der Woche seien mehrfach Busse auf der Hauptstraße weiter gefahren, so dass Kinder nicht rechtzeitig zur Schule kamen. Gespräche mit dem Busunternehmen sollen nach Krauses Worten diesem „ärgerlichen und unnötigen“ Missstand abhelfen.

Von Jörg Rohlfs