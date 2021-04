Hoitlingen

„Das ist eine Riesensauerei“, ärgert sich Michael Müller über den großen Haufen Müll, den Unbekannte in die Hoitlinger Feldmark gekippt haben. Mittlerweile wurde Anzeige erstattet bei der Polizei.

Müller, der Jäger und Obmann für Naturschutz im Hegering Werder ist, hatte den Müllberg vergangene Woche am Ende eines Feldwegs östlich der Kleinen Aller an der Hoitlinger Straße Richtung Jembke entdeckt. „Eine ganze Lkw-Ladung Bauschutt“, vor allem Reste von Glasfaser-Matten zur Isolation sowie gelochte Rigips-Platten: „Wie aus einem Büro-Umbau“, was Müller glauben lässt, dass es sich um einen Gewerbetreibenden handelt, der sich des Bauschutts entledigte. Man könne auch deutlich erkennen, dass es ein Hänger mit Kippvorrichtung gewesen sein müsse.

„Das ist eine ganz neue Dimension“

Auch wenn die Entsorgung von Müll in der Feldmark – insbesondere in Corona-Zeiten – deutlich zugenommen habe: „Das ist eine ganz neue Dimension, weil es dieses Mal kein privater Grünschnitt ist oder die Kofferraumladung Sperrmüll“, meint Michael Müller, der den Fund beim stellvertretenden Bürgermeister Daniel Krause gemeldet hat.

Krause wiederum informierte die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises über die illegale Müllentsorgung: „Obwohl wir als Gemeinde gar nicht zuständig sind. Aber wir sind da gern behilflich.“ Ein Vertreter der Behörde sei auch schon vor Ort gewesen und habe sich den Müllberg angesehen. Demnach handele es sich um „gefährlichen Abfall“, der auf Kosten der Allgemeinheit nun fachgerecht entsorgt werden müsse. „Das soll in den nächsten Tagen passieren“, hat Krause erfahren.

Außerdem sei eine Strafanzeige bei der Polizei gegen Unbekannt gestellt worden. „Wir werden uns den Müll auch noch einmal genau anschauen, ob sich nicht eine Lieferadresse oder ähnliches findet“, sagt Michael Müller und ruft mögliche Zeugen auf, die im betreffenden Bereich ein größeres Baufahrzeug oder ein Auto mit Kippanhänger gesehen haben, die Polizei darüber zu informieren.

Von Jörg Rohlfs