Hohe Beute in Voitze und Meine: Warum der Prozess gegen mutmaßliche Einbrecher in Berlin stattfindet

Tülau/Rühen/Berlin

Aufgebrochene Türen, durchwühlte Räume, Geld und Schmuckstücke sind verschwunden – am 3. September 2020 traf dieser Schock gleich mehrere Eigenheimbesitzer in der Region. An diesem Tag wurden der Polizei gleich drei Hauseinbrüche in Rühen, Tülau-Fahrenhorst und Voitze gemeldet. Nach Meinung der Ermittler sind die Taten inzwischen aufgeklärt. Drei Chilenen ohne festen Wohnsitz müssen sich seit dieser Woche in einem Strafprozess vor dem Landgericht Berlin verantworten.

Die Staatsanwaltschaft legt ihnen in der Anklageschrift jeweils knapp 30 ähnlich gelagerte Einbrüche zur Last, die sie im Sommer 2020 innerhalb eines Monats begangen haben sollen. Dabei sollen die zwischen 25 und 31 Jahre alten Männer Mitglieder einer noch größeren Bande gewesen sein. Sie selber schweigen zu den Vorwürfen, es gilt die Unschuldsvermutung.

Insgesamt 33 Einbrüche mit 110.000 Euro Beute

Folgt man der Anklage, dann ist die Bande vor allem in Kleinstädten und Dörfern auf dem flachen Land tätig geworden. Auch in Bentzin und Feldberg in Mecklenburg-Vorpommern, Karby und Barkelsby in Schleswig-Holstein oder Teupitz und Karstädt in Brandenburg soll sie in wechselnder Besetzung zugeschlagen haben – Orte, die nur Experten etwas sagen.

Die jetzt angeklagten 33 Einbrüche, bei denen rund 110 000 Euro erbeutet worden sein sollen, verteilen sich auf weite Teile Nord- und Ostdeutschlands bis hinunter nach Thüringen. Teilweise sollen mehrere Häuser auf einer Route aufgebrochen worden sein. Niedersachsen wird nur ein weiteres Mal erwähnt: Anfang August verschwanden aus einem Haus in Meine im Papenteich mindestens 24 000 Euro, dazu kam ein Sachschaden von 5 000 Euro.

In Voitze wird per Hubschrauber nach den Einbrechern gefahndet

Auch die Verluste in Rühen und Tülau im September sind mit insgesamt etwa 30 000 beträchtlich. In Voitze kommt es laut Anklage zu der einzigen körperlichen Auseinandersetzung bei allen angeklagten Taten. Zwei Einbrecher werden von einem eintreffenden Zeugen nicht nur auf frischer Tat ertappt, sondern auch verfolgt. Als es dem Mann gelingt, einen Dieb zu schnappen und festzuhalten, schlägt dieser zu und kann sich befreien. Letztlich können drei Männer trotz einer schnell eingeleiteten Fahndung per Hubschrauber und zivilen Streifenwagen in einem Audi A3 mit französischem Kennzeichen verschwinden. Laut Staatsanwaltschaft sind alle Angeklagten aus Frankreich nach Deutschland eingereist.

Dass die Einbrecher überhaupt jemanden antreffen und Widerstand zu spüren bekommen, ist im Sommer 2020 laut Anklage selten vorgekommen. Immer wieder sollen die Taten während der üblichen Arbeitszeiten geschehen sein. Ein weiterer spektakulärer Fall ist aber dokumentiert. In Conow (Mecklenburg-Vorpommern) schrie eine 86-jährige Bewohnerin den ihr unbekannten Mann so laut an, dass dieser aus dem Fenster sprang und mit seinen Komplizen flüchtete.

Mehr als 30 Verhandlungstage sind angesetzt

Ob all diese Einbrüche auf das Konto der drei schweigenden Angeklagten gehen, dürfte erst nach einer langwierigen Hauptverhandlung feststehen. Das Gericht hat zunächst mehr als 30 Verhandlungstage bis zum Januar 2022 angesetzt, darunter sogar Termine zwischen Weihnachten und Neujahr. Am 10. August dürften die ersten Zeugen aussagen. Bis auf Weiteres müssen die drei Drei auch in Haft bleiben, entschieden die Richter am Donnerstag. Ihre Verteidiger hatten gerügt, dass der Prozess nicht binnen sechs Monaten nach Beginn der Untersuchungshaft begonnen hatte – vergeblich.

Von Ingmar Höfgen