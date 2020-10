Gifhorn

Die langjährige Kommunal- und Landespolitikerin Ingrid Klopp ist am Dienstag mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Im Beisein von Weggefährten aus Familie, Freundeskreis und Politik übergab Landrat Dr. Andreas Ebel im Rittersaal des Gifhorner Schlosses das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an die 77-Jährige aus Wiswedel. „ Ingrid Klopp erhält das Verdienstkreuz für mehr als 20 Jahre intensives Engagement in der Kommunalpolitik sowie für ihren Dienst zum Wohle der Allgemeinheit“, begründete der Landrat.

„Ich war immer ein bisschen Rabauke“, blickte die Geehrte auf ihre Tätigkeiten in Bromer Gemeinde- und Samtgemeinderat, im Kreistag und im Landtag zurück. Elan, Zielstrebigkeit und eine Menge Herzblut seien die Zutaten für Klopps politisches Handeln gewesen, charakterisierte Landrat Dr. Andreas Ebel. Sie sei „immer nah an den Menschen, ein Hans Dampf in allen Gassen und ein Unikum im Gifhorner Nordkreis“. Oder mit anderen Worten: „Wenn du einmal für eine Sache brennst, bist du nicht aufzuhalten“, so der Landrat.

Klopps politische Karriere begann 1996

Schon kurz nachdem sie in die CDU eingetreten war, startete Ingrid Klopp 1996 ihre politische Karriere. Sie wurde in den Bromer Gemeinderat, den Samtgemeinderat und auch in den Gifhorner Kreistag gewählt. „Das ging von null auf 100“, erinnerte sich Klopp. Als Kreistagsabgeordnete wirkte sie zunächst in den Ausschüssen für Verkehr, Bauwesen und Planung, Soziales und Umweltfragen mit. Zeitgleich war sie von 1996 bis 2006 im Kuratorium für die landkreiseigenen Museen.

In dieser Zeit hat sich Klopp auch als Ratsmitglied der Samtgemeinde Brome für den Bau der Mensa in der Hauptschule Rühen, den Bau der Großturnhalle am Schulstandort Rühen, die Ansiedlung einer Kinderärztin in Brome und für die Verkehrssicherheit in verschiedenen Ortschaften eingesetzt. Im Flecken Brome war Ingrid Klopp von 1996 bis 2011 Ratsmitglied und dort von 2006 bis 2011 auch Bürgermeisterin. „Sie hat sich stets mit viel Hingabe für die Belange der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt“, betonte Landrat Dr. Andreas Ebel.

Zudem war die Geehrte auch Mitglied im Krankenhausausschuss der Stadt Wittingen, im Beirat des Regionalverbundes für Ausbildung, im Verwaltungsrat des Hauses der Lebenshilfe und im Sparkassenzweckverband. Darüber hinaus engagierte sie sich seit 2011 in den Ausschüssen für Wirtschaft, Soziales und im Kreisausschuss. Aktuell unterstützt sie die Arbeitsgruppe Arbeitsplan Inklusion.

Klopps große Leidenschaft: Geld in die Region holen

Darüber hinaus war die CDU-Politikerin von 2003 bis 2017 Abgeordnete im Niedersächsischen Landtag. Dort engagierte sie sich für den ländlichen Raum und die Umweltpolitik und war bis 2013 im Petitionsausschuss sowie von 2013 bis 2017 Mitglied im Präsidium. Ihre „große Leidenschaft und riesengroße Aufgabe“ als Landtagsabgeordnete sei es immer gewesen „möglichst viel Geld in die Region zu holen“, betonte Klopp.

Das große Engagement der 77-Jährigen betonten auch ihre langjährigen Weggefährten: der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Oesterhelweg, der Sassenburger Gemeindebürgermeister Volker Arms, die Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion Telse Dirksmeyer-Vielhauer und Bromes Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann. „Du hast mit deinem Engagement oft möglich gemacht, was keiner für möglich gehalten hat“, sagte diese. Und damit habe Klopp „zu einer positiven Entwicklung im Landkreis Gifhorn beigetragen“, ergänzte Landrat Dr. Andreas Ebel.

