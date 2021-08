Brome

Ein gutes Jahr hat es gedauert, jetzt sind die Renaturierungsarbeiten am Ohrelauf zwischen Mühlenstraße und Salzwedeler Straße in Brome abgeschlossen. Auch der parallel verlaufende Fußweg wurde ausgebessert „Es ist perfekt gelungen“, freut sich Bürgermeister Gerhard Borchert.

Die Arbeiten dienen vor allem dem Hochwasserschutz. In der Vergangenheit war es immer wieder zu Schäden gekommen. Bürgermeister Borchert berichtet, dass an dem 270 Meter langen Teilstück der Ohre unter anderem Bäume in den Flusslauf gekippt waren und das Wasser so nicht mehr dem eigentlichen Lauf folgte – die Böschungen wurden ausgespült und drohten abzurutschen. „Aber jetzt ist es wieder vernünftig“, sagte Borchert am Donnerstag bei einem Ortstermin.

Am Ohresee wird Natur schon groß geschrieben

Um den Ohrelauf wieder in Ordnung zu bringen – und vor allem, um das Wasser in seinem Lauf zu halten –, war viel Handarbeit notwendig. Zumindest große Maschinen konnten wegen der Enge kaum zum Einsatz kommen. Die Böschungen am Ufer wurden befestigt und neu bepflanzt. Der Boden des Gewässers wurde so bearbeitet, dass das Wasser nun etwas langsamer fließt. Und es wurde eine Niedrigwasserrinne geschaffen. Außerdem wurden leichte Verschwenkungen eingebaut, so dass sich die Ohre bei Niedrigwasser dort entlang schlängeln kann. Der Ohrelauf passt sich damit dem Bromer Ohresee an. „Dort wird Natur groß geschrieben“, sagte Borchert.

Erneuert wurde auch der Fußweg entlang des Ohrelaufs. Dieser war laut Bürgermeister in keinem guten Zustand. Viele Absenkungen machten die Nutzung besonders für Radfahrer und Rollstuhlfahrer schwierig. Aber das ist nun vorbei. Die Kosten für Ohre-Renaturierung und Wegesanierung belaufen sich auf etwa 100 000 Euro.

Von Christian Albroscheit