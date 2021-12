Bergfeld/Kunduz

Obwohl der Hunger und die Kälte das Denken in Kunduz bestimmen – denn es herrscht große Not in Afghanistan –, haben es die Familien in Kunduz nicht vergessen, dass es bisher in jedem Jahr für die Kinder Gummistiefel gab, um die Füße zu wärmen. Gemeinsam riefen sie bei Sybille Schnehage vom Hilfsverein Katachel in Bergfeld an und fragten nach, wann wieder Stiefel verteilt werden könnten.

„Da in diesem Jahr bisher der Fokus auf Nothilfe in Form von Mehl und Speiseöl gelegt wurde, haben wir bislang noch keinen Spendenaufruf für Gummistiefel gemacht“, erklärt die Vereinsvorsitzende, die sich seit Jahrzehnten für die Menschen im Norden Afghanistans einsetzt.

Viele Kinder sind barfuß oder in Sandalen unterwegs

Allerdings sei es zurzeit in Kunduz matschig, der erste Schnee falle, sodass die Kinder unter der nassen Kälte leiden. Viele von ihnen sind barfuß oder in Sandalen unterwegs, weil sie keine anderen Schuhe haben. „Deshalb wollen wir den Aufruf schnell nachholen und hoffen, dass sich Menschen mit Herz an der Spendensammlung beteiligen.“ Da aber auch der Hunger im Land am Hindukusch so groß ist, sollen die Kinder zusätzlich zu jedem Paar Gummistiefel einen kleinen Sack Mehl bekommen.

„Ein Paar Stiefel kostet 10 Euro, für deutsche Verhältnisse nur eine Kleinigkeit für warme trockene Füße“, rechnet Sybille Schnehage vor. „Wenn wir dies schaffen, dann haben viele Kinder warme Füße und einen vollen Magen – etwas noch Weihnachtlicheres kann man sich nicht denken.“

Der Verein stellt Spendenquittungen aus

Um den Kindern helfen zu können, erbittet der Verein Katachel deshalb dringend Spenden. Sie können unter dem Stichwort „Warme Füße“ auf das Spendenkonto Katachel e.V. bei der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, IBAN DE24 2695 1311 0014 1600 06, eingezahlt werden. Der Verein stellt eine Spendenquittung aus.

Von der AZ-Redaktion